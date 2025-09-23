Regionali, a Fucecchio Barnini e Cucini parlano di sanità e sociale

Giornate intense per i candidati del collegio Firenze 3 Brenda Barnini e Giacomo Cucini.
Domani, mercoledì 24 settembre, entrambi i candidati alle 9.30 saranno al mercato settimanale di Limite sull’Arno. Alle 11.30 saranno al mercato di Fucecchio.
La sera dalle 20.00 cena elettorale in sostegno di Barnini alla casa del popolo di Ponte a Elsa.
Giovedì 25 settembre Barnini la mattina sarà al mercato settimanale di Empoli, nel pomeriggio entrambi i candidati saranno presenti al circolo XXIII Agosto a Stabbia (Cerreto Guidi) con la sindaca Simona Rossetti per parlare di “Politica vicino al territorio”
In serata alle 21.15 parteciperanno a Fucecchio, alla fondazione I Care, all’iniziativa “Vivere bene a ogni età. Sanità, relazioni sociali e nuove opportunità”.
Venerdì 26 settembre alle 21.15 Cucini parteciperà a un’assemblea pubblica organizzata al circolo di Spicchio (Vinci)
Sabato 27 settembre la mattina Barnini sarà al mercato di Castelfiorentino, mentre Cucini a quello di Montelupo Fiorentino. Nel pomeriggio entrambi parteciperanno alla macia della pace Vinci-Cerreto Guidi.
