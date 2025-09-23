Regionali, nasce il comitato elettorale di Santa Croce sull’Arno per Alessandra Nardini e Gabriele Toti

È ufficialmente costituito il Comitato Elettorale di Santa Croce sull’Arno, che sostiene le candidature di Alessandra Nardini, Assessora regionale all’istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere, e di Gabriele Toti, Sindaco di Castelfranco di Sotto dal 2014 al 2024 e rappresentante del Valdarno inferiore. La sede del Comitato sarà l’ex negozio Igea in Corso Mazzini, nel cuore del centro storico, un luogo simbolico di partecipazione democratica e di impegno civico, già punto di riferimento per esperienze civiche e politiche del centrosinistra.

Sosteniamo Alessandra Nardini per il lavoro svolto in questi anni a rafforzare il sistema educativo e formativo toscano, con misure concrete come i Nidi Gratis per famiglie con ISEE fino a 40mila euro e i Libri Scolastici Gratuiti per le famiglie con ISEE fino a 15.800 euro, che hanno garantito maggiori opportunità a bambini e famiglie e un effettivo diritto allo studio. Importante anche il suo impegno costante sul fronte del lavoro, con risposte tempestive alle crisi occupazionali e un’attenzione particolare al sostegno dell’intero sistema moda, guidando insieme al Presidente Giani il Tavolo Moda regionale. Sosteniamo Gabriele Toti per la sua solida esperienza amministrativa e il radicamento nel territorio del Valdarno inferiore. La sua attenzione al distretto produttivo e alle esigenze di imprese e lavoratori testimonia una visione concreta e unitaria, capace di coniugare sviluppo economico e tutela delle comunità locali.

Le candidature di Alessandra Nardini e Gabriele Toti rappresentano una scelta importante per il nostro territorio e per l’intera provincia di Pisa con l’obiettivo di sostenere il Partito Democratico e la riconferma di Eugenio Giani alla guida della Regione. La loro azione è guidata da valori comuni di uguaglianza, inclusione e giustizia sociale: la crescita della Toscana passa dalla lotta alle disuguaglianze, dal sostegno a chi è più in difficoltà e dal rafforzamento delle comunità locali, nel solco di quella Toscana diffusa che valorizza tutte le realtà territoriali, dalle città ai distretti produttivi, dalle aree interne ai centri più dinamici.

Il Comitato, ad oggi composto da iscritti del partito democratico, amministratori ed ex amministratori del PD, professionisti, persone della società civile con una forte rappresentanza femminile e giovanile, invita tutti i cittadini a partecipare alle iniziative, ad aderire e a condividere con entusiasmo questo percorso, per costruire insieme una Toscana inclusiva, moderna e solidale, dando voce a un territorio cruciale come il Valdarno