Regionali, Tomasi: "Voglio un Cpr in Toscana, ipocrita dire no"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Alessandro Tomasi (foto gonews.it)

“Voglio un Cpr in Toscana, che sia piccolo, umano e non un lager. È un’ipocrisia dire di no quando ogni giorno dalla Toscana partono decine di pattuglie per accompagnare persone fermate per crimini gravi in altri centri del Paese”. Lo ha dichiarato Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, in un’intervista a NovaRadio.

Tomasi ha sottolineato come l’attuale situazione costringa le forze dell’ordine a restare fuori sede per giorni, sottraendo risorse al presidio dei quartieri e alla lotta alla microcriminalità.

Il candidato si è detto favorevole anche a un secondo Cpr dedicato in particolare a chi delinque connesso allo spaccio di droga, come proposto dal deputato di FdI Giovanni Donzelli: “Se vieni in Italia, spacci e delinqui, è giusto che tu venga rimpatriato”.

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
23 Settembre 2025

Galletti (M5S): "Tomasi chiede case e affitti ma il suo governo spende miliardi in armi"

"Tomasi continua a recitare la parte del paladino delle famiglie toscane in difficoltà, ma dimentica un dettaglio enorme: il governo Meloni, di cui il suo partito è colonna portante, sta [...]

Toscana
Politica e Opinioni
22 Settembre 2025

Regionali, Fossi (PD) risponde a Donzelli (FdI): "Pronti a battaglia durissima contro i Cpr in Toscana"

Il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi interviene sulle dichiarazioni di Giovanni Donzelli (FdI) a proposito dei Centri per il rimpatrio. “Da Donzelli solo propaganda elettorale che non tiene conto [...]

Toscana
Politica e Opinioni
22 Settembre 2025

Regionali, Donzelli (FdI): "Toscana difficile, ma sondaggi non ci spaventano. Cpr? Ne servono due"

Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI, a Firenze per un’iniziativa elettorale, ha ribadito che "ovviamente sappiamo che la Toscana è una terra difficile per il centrodestra, ma se Fratelli [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina