Regionali, Tomasi: "Voglio un Cpr in Toscana, ipocrita dire no"

“Voglio un Cpr in Toscana, che sia piccolo, umano e non un lager. È un’ipocrisia dire di no quando ogni giorno dalla Toscana partono decine di pattuglie per accompagnare persone fermate per crimini gravi in altri centri del Paese”. Lo ha dichiarato Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, in un’intervista a NovaRadio.

Tomasi ha sottolineato come l’attuale situazione costringa le forze dell’ordine a restare fuori sede per giorni, sottraendo risorse al presidio dei quartieri e alla lotta alla microcriminalità.

Il candidato si è detto favorevole anche a un secondo Cpr dedicato in particolare a chi delinque connesso allo spaccio di droga, come proposto dal deputato di FdI Giovanni Donzelli: “Se vieni in Italia, spacci e delinqui, è giusto che tu venga rimpatriato”.

