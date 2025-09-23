Sciopero aeroportuale, il M5S: "Sostegno e solidarietà ai lavoratori aeroportuali di Pisa e Firenze"

"Vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai lavoratori di Toscana Aeroporti Handling, che stanno affrontando tutte le difficoltà legate al processo di esternalizzazione e che il prossimo 26 settembre incroceranno le braccia nell’ambito dello sciopero proclamato da USB e CUB – dichiarano la candidata nel collegio di Pisa e coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle Irene Galletti e il candidato capolista della circoscrizione di Firenze Luca Rossi Romanelli – il Movimento 5 Stelle è e sarà sempre dalla parte dei lavoratori dell’handling dell’aeroporto Galilei di Pisa e del Vespucci di Peretola. Siamo al loro fianco nelle iniziative che stanno portando avanti, con il nostro convinto sostegno, così come abbiamo fatto in questi anni in Consiglio Regionale e così come continueremo a fare, con la stessa determinazione".

