Sequestrati oltre 100 cosmetici contenenti sostanze dannose

I finanzieri del Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Massa Carrara hanno sequestrato oltre 100 prodotti cosmetici risultati contenere Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, una sostanza di recente riclassificata a livello europeo come cancerogena e tossica per la riproduzione.

Il sequestro è avvenuto all’indomani dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2025/877, che ne vieta la commercializzazione a partire dal 1° settembre 2025.

L’imprenditore coinvolto è stato deferito all’autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 3 del Decreto legislativo 204/2015. L’operazione, precisano le Fiamme Gialle, è stata condotta d’iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalidata nei termini di legge dall’A.G.

La Guardia di Finanza ha sottolineato come l’attività confermi l’impegno del Corpo nella tutela della salute pubblica e della legalità economica, contrastando la diffusione di prodotti potenzialmente nocivi e la concorrenza sleale ai danni delle imprese che rispettano le regole.