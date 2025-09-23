Si rinnova l'Ordine degli Ingegneri di Firenze: le prime cinque elette sono donne

Un risultato tutto al femminile il voto del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. Le cinque donne candidate guidano infatti la classifica delle preferenze, in un contesto professionale tradizionalmente a prevalenza maschile.

Le elezioni del Consiglio per il quadriennio 2025-29 si sono tenute dal 9 al 19 settembre, in due tornate elettorali: il quorum è stato raggiunto con 857 voti e l’affluenza del 21%.

“Le prime cinque posizioni conquistate da ingegnere donne rappresentano una grande novità – dice il presidente uscente Giancarlo Fianchisti –. Un ottimo risultato che segue l’elezione di Irene Sassetti, prima ingegnera eletta in Toscana per il Consiglio Nazionale, e testimonia la vitalità della nostra comunità professionale. Così si apre una nuova fase di rinnovamento che rafforzerà ulteriormente la nostra categoria”.

Nel corso della prima riunione del Consiglio, l’Ordine eleggerà il nuovo presidente, che sostituirà il presidente uscente Giancarlo Fianchisti.

“Dopo otto anni alla guida dell’Ordine desidero ringraziare colleghe e colleghi per la fiducia e la collaborazione – continua Fianchisti –. Penso si sia fatto un buon lavoro insieme e sono sicuro che il nuovo Consiglio continuerà su questa strada”.

I quindici consiglieri dell’Ordine nel quadriennio 2025-29 saranno: Federica Guarducci, Claudia Nati, Maria Francesca Casillo, Sara Recenti, Laura Maria Spezza, Alessandro Matteucci, Piero Caliterna, Sandro Chiostrini, Luca Solari, Sergio Luzzi, Leonardo Evangelisti, Simone Staccioli, Stefano Corsi, Roberto Masini, Vincenzo Giuliano.

Fonte: Ufficio stampa