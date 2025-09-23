Smantellato giro di spaccio 'a conduzione familiare'

La Polizia di Stato di Siena ha smantellato un presunto sodalizio criminale a conduzione familiare, attivo da anni tra le mura domestiche e un bar della periferia cittadina. L’operazione, coordinata dalla Procura, ha portato all’esecuzione di due misure cautelari – arresti domiciliari per un uomo di 53 anni e obbligo di dimora per un 35enne – e alla denuncia di due donne, già arrestate in flagranza nell’agosto 2024 per spaccio e, in un caso, detenzione di un’arma clandestina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 53enne avrebbe organizzato e diretto l’attività, affidando alla figlia 27enne gran parte delle consegne di cocaina, con il supporto della compagna 51enne e del compagno della giovane. Le cessioni avvenivano sia nell’abitazione della famiglia, sia in un bar utilizzato come copertura, frequentato da decine di clienti che vi si recavano come normali avventori.

L’indagine, avviata nel gennaio 2024, si è basata su intercettazioni, pedinamenti e videoriprese che hanno confermato i traffici. In totale, è stato sequestrato circa un chilo di cocaina.

La Procura di Siena ha evidenziato la pericolosità sociale del gruppo, che aveva trasformato il bar in un vero e proprio centro dello spaccio.