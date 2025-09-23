Torna 'Il Regno delle Zucche' al parco di Villa Montalvo

Il Parco di Villa Montalvo, a Campi Bisenzio, si prepara a trasformarsi in uno speciale mondo incantato e ad ospitare, per 6 weekend consecutivi dal 27 settembre al 2 novembre.

“Il Regno delle Zucche”, manifestazione organizzata per il secondo anno con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio.

Il parco offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva in un villaggio che li condurrà alla scoperta di questo delizioso prodotto vegetale, vero e proprio gioiello della natura, utilizzato per realizzare alcune statue artistiche.

Testimonial dell’evento è “Lo Zuccoso”, un personaggio di fantasia che diventerà simbolo del Regno delle Zucche.

Alcune di queste sculture verranno realizzate direttamente da Galli, uno dei più innovativi maestri costruttori del Carnevale di Viareggio.

Non solo opere d’arte fatte di zucche. “Il Regno delle Zucche” sarà anche molto di più e offrirà tante occasioni di svago e divertimento alle famiglie. Ogni weekend saranno presenti attrazioni, esposizioni e attività divertenti per tutte le età in un ambiente autunnale coinvolgente che promuove bellezza, socialità e armonia, offrendo al tempo stesso più di un’opportunità per trascorrere del tempo insieme e prepararsi a festeggiare Halloween. Si va dal teatro delle rotoballe dove saranno allestiti 4 spettacoli giornalieri ad accesso libero che vedranno protagonisti, giocolieri, circensi, bolle di sapone giganti e molto altro. Ci saranno poi spazi dedicati all’animazione e baby dance, oltre al laboratorio delle zucche con la guida degli animatori. Sempre all’interno del parco sarà inoltre allestita un’area luna park, un labirinto “zuccoso”, un percorso per i carrellini nel quale i più piccoli potranno sfidarsi tra di loro e anche una speciale zona dedicata allo street food.

“Il Regno delle Zucche” sarà aperto dal 27 Settembre al 2 Novembre ogni sabato e domenica dalle 10 alle 20 . Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti di ingresso www.ilregnodellezucche.it. Biglietti anche in loco.

Per i bambini con biglietto ridotto avranno in omaggio 2 giri sulle attrazioni del Luna Park. In alternativa, solo per informazioni, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al 331-4417741

