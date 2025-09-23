Una mostra coi lavori di studenti e studentesse dell'Accademia di Belle Arti

Giovedì 25 settembre (ore 16, via Ricasoli 66) l'Accademia di Belle Arti inaugura MFA 2025: mostra delle studentesse e degli studenti, con una selezione dei migliori lavori realizzati durante l'anno.

37 opere le opere in mostra, selezionate dai curatori insieme a due esperti esterni: Diego Sileo, Direttore del PAC di Milano e Martino Margheri, responsabile delle attività educative e dei progetti speciali della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, per un viaggio a tutto tondo nella giovane produzione artistica attuale fra pittura, scultura, installazione, fotografia, illustrazione, libro d’artista, incisione, video, performance.

La mostra è curata dai docenti Domenico Antonio Mancini, Veronica Montanino, Marina Brancato e Laura Lombardi, con la collaborazione di Lucrezia Ricci, studentessa della Scuola di Curatela Artistica.

Novità di quest’anno: un ciclo di proiezioni al Giunti-Odeon (29 e 30 settembre) e uno spettacolo teatrale all’Orto Botanico (8 ottobre, ore 16.30).

Tutti gli appuntamenti di MFA 2025 sono gratuiti.

La mostra, allestita nella sede centrale (via Ricasoli 66) e nell'ex Chiesa dei Pretoni - una delle sedi distaccate dell'Accademia di Belle Arti - sarà visitabile liberamente fino al 16 ottobre dal lunedì al venerdì ore 9-17 e il sabato ore 9-14.

MFA, acronimo di Mostra di fine anno, si svolge ogni anno in autunno a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno accademico.

