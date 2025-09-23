UniSi rafforza i legami con atenei del Giappone

Il professor Simone Borghesi, delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali dell’Università di Siena, è in missione in Giappone per una lunga serie di incontri volta a costruire dei rapporti di collaborazione con alcuni degli atenei giapponesi più prestigiosi, tra cui la Waseda University di Tokyo, Hiroshima Shudo University e Kyoto University. Gli incontri sono volti a far conoscere i progetti dell’Ateneo senese e valutare possibili forme di collaborazione.

Il primo di questi si è tenuto il 18 settembre a Tokyo alla Waseda University. All’incontro erano presenti il prorettore alle Relazioni Internazionali della Waseda University, i dirigenti della Divisione Relazioni Internazionali ed alcuni colleghi di rilievo dell’ateneo giapponese; tra questi il presidente dell'Associazione Giapponese degli Economisti Ambientali e quello dell'Associazione Asiatica di Economia Ambientale e delle Risorse Naturali.
Il 20 settembre il professor Borghesi è stato invitato a fare i saluti di apertura e la keynote lecture alla conferenza annuale per il trentesimo anniversario dell'Associazione Giapponese degli Economisti Ambientali. Nei prossimi giorni interverrà a Hiroshima e Kyoto.
Raggiunto a Tokyo, il professor Simone Borghesi ha spiegato: "L'invito ricevuto ad incontrare i vertici di alcune delle più prestigiose università giapponesi e presentare i lavori di ricerca del nostro ateneo rappresenta un'importante opportunità per ampliare la nostra rete di relazioni internazionali in un paese all'avanguardia su tanti fronti della ricerca. Sono molto grato a tutte le università per gli inviti ricevuti ed auspico che si possano concludere solidi rapporti di cooperazione bilaterali per il futuro".

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

