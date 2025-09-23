Vinci, disponibili i servizi di pre- e post-scuola alla Barca a Vela e alla Staccia Buratta

Da lunedì 22 settembre 2025 è possibile richiedere i servizi di pre- e post-scuola per gli asili ‘Barca a Vela’ di Sovigliana e ‘Staccia Buratta’ di Vinci.

Il servizio, di cui possono usufruire i bambini che frequentano le due scuole dell’infanzia, consiste nell'accoglienza, vigilanza e intrattenimento, attraverso semplici interventi di animazione, in orario antecedente all’inizio dell'orario scolastico, a partire dalle 7.30 per il pre-scuola, e dopo l'orario scolastico fino alle 17.00 per il post-scuola.

I servizi vengono attivati su richiesta individuale e sono validi per tutto l'anno scolastico, salvo disdetta, che potrà avvenire in qualsiasi momento. È possibile richiedere l’attivazione di uno o di entrambi i servizi.

Non è previsto il servizio di trasporto scolastico per chi richiede il servizio di pre- e post- scuola per l'infanzia.

I servizi sono a pagamento e non sono soggetti ad agevolazioni tariffarie; la tariffa prevista per la fruizione di pre- e post-scuola ammonta a 20 euro mensili, mentre l’adesione a un solo servizio costa 10 euro al mese.

Entrambi i servizi cominceranno da mercoledì 1 ottobre 2025.

Per accedere al servizio è necessario seguire la procedura on line, disponibile nella sezione dedicata del sito del Comune di Vinci, al link www.comune.vinci.fi.it/servizio/pre-post-infanzia2526.

Per tutti i dettagli e le informazioni è possibile chiamare l’ufficio scuola del Comune di Vinci ai numeri 0571933232, 0571933241 e 0571933283.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa