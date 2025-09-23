Viola obbligo dimora, in casa eroina e soldi in contanti: in carcere 45enne

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni, extracomunitario già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dopo ripetute violazioni dell’obbligo di dimora.

L’operazione è scattata lo scorso 17 agosto. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato l’uomo in possesso di circa 9 grammi di eroina e 390 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per questo è stato arrestato anche in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato condotto nella Casa circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.