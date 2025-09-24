A Sesto Fiorentino i campionati italiani di bocce paralimpiche

Saranno ancora la Toscana, e Sesto Fiorentino in particolare, ad ospitare una kermesse tricolore di Federazione Italiana Bocce. Nel weekend 26-27-28 settembre andranno in scena i Campionati Italiani di Bocce Paralimpiche, sia della specialità DIR (disabilità intellettivo-relazionale) che HF (disabilità fisica, sia Sitting che Standing). L’evento è stato presentato al Bocciodromo Comunale di Sesto Fiorentino mercoledì 24 settembre, alla presenza del Presidente di FIB Toscana Giancarlo Gosti, del Consigliere FIB Toscana Stefano Bartoloni, del Presidente della Bocciofila Sestese Massimo Masini e dell’amministrazione comunale. Per il terzo anno consecutivo dunque la Bocciofila Sestese e Federbocce Toscana portano in terra toscana una grande e partecipatissima manifestazione boccistica. Saranno infatti 40 gli atleti con disabilità fisica al via, i migliori d’Italia, a competere per i titoli HF Sitting individuale e coppia e HF Standing individuale, mentre 100 formazioni, 40 di coppia e 60 di individualisti si contenderanno i titoli DIR nelle categorie A, B, C e C21. Il totale si attesta sui 165 partecipanti, in rappresentanza di 55 società da 16 regioni italiane: un record sia per il numero di atleti che per la copertura sul territorio nazionale.

“Sono numeri che dimostrano una grande crescita del movimento paralimpico su tutto il territorio nazionale, che ci danno soddisfazione ma anche ci costringono, volentieri, a un grande sforzo organizzativo” dichiara il Presidente di Federbocce Toscana Giancarlo Gosti. “Ancora una volta Sesto Fiorentino e la Bocciofila Sestese hanno risposto presenti e si sono fatti trovare pronti per una manifestazione eccezionale, la regina dell’attività boccistica paralimpica, che metterà in palio ben 11 titoli. Il mio plauso va alla Bocciofila Sestese, alle società che ospiteranno le fasi eliminatorie, la Bocciofila Pieve a Nievole, la Bocciofila Monsummanese e l’Unione Sportiva Affrico, e il mio ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione, soprattutto ai volontari, e alle istituzioni che ci hanno supportato: Regione Toscana, Citta Metropolitana di Firenze e Comune di Sesto Fiorentino” conclude il Presidente Gosti.

L’Assessorato allo Sport del Comune di Sesto Fiorentino si rallegra che per il terzo anno consecutivo, dopo gli Italiani di Raffa cat. B-C 2023 e gli Italiani Juniores Raffa 2024, la città ospiti un grande evento boccistico. La soddisfazione maggiore è data dal fatto che ad essere protagonisti siano i boccisti paralimpici di tutta Italia, a coronamento della lunga serie di manifestazioni paralimpiche regionali organizzate dalla Sestese. L’Assessorato allo Sport sottolinea come questa grande kermesse testimoni soprattutto, ancora una volta, quei valori insiti nel gioco delle bocce, che si dimostrano sempre più uno sport per tutti.

“La Bocciofila Sestese, il suo Consiglio e tutto il suo corpo sociale, ancora una volta si sono messi volentieri in gioco per l’organizzazione di un grande evento. Noi organizziamo tante gare durante l’anno, ma soprattutto siamo una società viva, con attività tradizionale, attività paralimpica e corsi di scuola bocce. Per noi l’assegnazione di questi Campionati Italiani di Bocce Paralimpiche è una grande soddisfazione e un riconoscimento alla bontà del nostro lavoro” dichiara Massimo Masini, Presidente della Bocciofila Sestese.

Le gare prenderanno il via venerdì pomeriggio con le eliminatorie di coppia sui campi di Pieve a Nievole, Monsummano e Sesto Fiorentino, mentre sabato mattina sarà la volta delle eliminatorie individuali su tutti i campi. Domenica mattina gran finale alla Bocciofila Sestese con l’assegnazione degli 11 titoli in palio.

Per la Toscana i protagonisti a caccia del titolo italiano saranno Martina Rosano (Scandiccese) nell’individuale HF Sitting, Martina Rosano-Silvia Gregori (Scandiccese) nella coppia HF Sitting, mentre per i DIR Radames Ricci (Biturgia), Alberto Borghesi (ASHA Pisa) e Silvano Cimosi (Bocce Arezzo) nella cat. A individuale, Matteo Marconcini (Affrico) e Mirco Tiossi (Biturgia) nella cat. B individuale, Luca Caneschi (Bocce Arezzo), Maria Pia Carannante (Bocce Arezzo), Adolfo Cheli (Affrico) e Andrea Castagna (Pieve a Nievole) nella cat. C individuale, Nico Lecci (ASHA Pisa) nella cat. C21 individuale, Alberto Borghesi-Nico Lecci (ASHA Pisa) e Radames Ricci-Silvano Cimosi (Biturgia) nella coppia cat. A, Giampiero Mairo-Vincenzo Calvani (CAM) e Maica Marchetti-Antonio Argenziano (Piombinese) nella coppia cat. C, Rosaria Mazzola-Martina Galligani (Piombinese), Kevin Burrini-Camilla Cherici (Sestese) e Andrea Castagna-Patrick Westerholm (Pieve a Nievole) nella coppia cat. C.

Fonte: Ufficio stampa