Adesione alla Rete Eurodesk, l'ok dell'Unione alla mozione di Azione Empolese Valdelsa

Ieri, martedì 23 settembre al Consiglio dell’Unione Empolese Valdelsa, è stata approvata la mozione presentata dal consigliere Andrea Pippucci, proposta da Azione Empolese-Valdelsa e supportata dall’intero Gruppo di Maggioranza riguardante l’“Adesione alla Rete Eurodesk da parte dell’Unione dei Comuni-Circondario Empolese Valdelsa”. L’intento della mozione è quello di istituire un Centro Eurodesk sul territorio per pubblicizzare e rendere più accessibile l’utilizzo delle tante opportunità offerte dall’Europa ai giovani, ovviando sia alla scarsità di informazioni disponibili sia alla difficoltà relativa alla comprensione e decodifica delle informazioni stesse (bandi, formulari, ecc..), fornendo informazioni ed orientamento sui programmi europei nell’ambito di cultura, formazione, mobilità, cittadinanza attiva e volontariato. Si pensi che nell’arco degli ultimi 25 anni, solo il 9% dei giovani di tutta Europa (5% in Italia) ha potuto usufruire delle opportunità di mobilità transnazionale promosse dai programmi comunitari.

Il contesto internazionale attuale evidenzia la necessità di “coltivare l’europeismo” maggiormente attraverso un impegno quotidiano per la qualificazione dell’Unione Europea come ente coeso e coerente. Per questo è necessario potenziare maggiormente la coesione tra i responsabili presenti e futuri dell’UE: i giovani. L’argomento era in tutti i programmi elettorali comunali delle liste del territorio in cui Azione era presente. I prossimi passi saranno quelli di definire con precisione e in breve tempo gli step per l’attuazione pratica della mozione. Sarà il primo Centro Eurodesk nella provincia di Firenze.

Azione Empolese Valdelsa ringrazia tutti i Sindaci del Circondario ed il Gruppo Consiliare di Centro Sinistra per l’Empolese Valdelsa – Partito Democratico e si mette a disposizione per eventuali aiuti necessari. Come Partito Politico “Azione” esprimiamo massima soddisfazione per il risultato raggiunto. Crediamo Eurodesk possa rappresentare davvero un’opportunità enorme per i nostri giovani, e riteniamo per i nostri comuni avere un Centro Eurodesk rappresenti un reale avvicinamento dell’Europa, un atto attraverso il quale portare un po' di Europa sul nostro territorio. Azione lavora per portare risultati concreti e benefici al nostro territorio, Eurodesk ne è una tangibile dimostrazione.

Fonte: Andrea Pippucci, Empoli in Azione