Al Circolo La Perla di Montecalvoli il libro di Mario Luschi

Venerdì 26 settembre 2025 al circolo la perla di Montecalvoli (pi) in via repubblica verrà presentato il libro “La mia strada” scritto da Mario Luschi Presidente onorario del circolo , non solo un'autobiografia, ma un racconto della vita del Circolo La Perla fondato nel 1954 Di questi settanta anni di vita sociale del Circolo La Perla, Mario Luschi ne é stato e ne é protagonista dagli anni ‘60 del secolo scorso.

Un racconto della sua vita che si intreccia all’ impegno associativo nel circolo e nell’ Arci e nello sport in particolare nel ciclismo.

Un racconto semplice, ma che parla a tutti noi del valore dell’impegno nella società.

La presentazione del libro avverrà all’interno di una cena sociale, organizzata per raccogliere fondi da destinare ad un progetto dell’ Arci nazionale: TUTTI GLI OCCHI SUL MEDITERRANEO. TOM. Progetto di aiuto e supporto ai migranti che attraversano il mar mediterraneo e controllo delle eventuali violazioni dei diritti umani.

Fonte: Ufficio stampa


