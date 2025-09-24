San Miniato, ANPI organizza un evento di cultura e solidarietà per Gaza

In un periodo segnato da conflitti e sofferenze, la Sezione ANPI di San Miniato, insieme a Slow Food e GasArti, col patrocinio del Comune di San Miniato, ha deciso di organizzare un evento che coniuga cultura, riflessione e solidarietà. L’iniziativa nasce come risposta alla drammatica situazione che sta devastando Gaza, con le parole del presidente nazionale ANPI, Giancarlo Pagliarulo, che definisce quanto accaduto "una Caporetto di valori e di umanità", in cui anche l’Italia e la Germania sono coinvolte, inviando forniture militari a Israele senza fare nulla per fermare la tragedia. Un incontro di speranza e cambiamento

L’appuntamento è fissato per giovedì 4 ottobre, alle 17:30, presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara ( gentilmente concessaci) di San Miniato (Via Roma, 15). Il programma della serata si articola in due momenti principali, che vedranno protagonisti due libri che raccontano storie di lotta, cambiamento e speranza.

Il programma

- Introduzione del Presidente ANPI San Miniato, Delio Fiordispina

- Presentazione dei libri: “La Scoperta del Mondo” di Luciana Castellina: Un diario che racconta l'iniziazione politica di una giovane militante comunista, testimonianza fondamentale per la generazione postbellica. Castellina, ex deputata, giornalista e scrittrice, condividerà la sua esperienza diretta di una giovane donna che ha vissuto la politica e la storia del dopoguerra; “La Natura Bella delle Cose” di Barbara Nappini: Un saggio che invita all’azione, raccontando come possiamo contribuire a rendere il nostro mondo migliore. Un testo che parla di bellezza autentica e di cambiamento attraverso la sensibilizzazione verso la natura e la terra.

Coordina: Raffaella Grana, ANPI San Miniato

Alle 20:00 seguirà la performance “GENOPALESTICIDIO”, una riflessione artistica a cura di GasArti Produzioni, che attraverso una performance mimico-gestuale invita a rivedere la percezione delle immagini relative al genocidio palestinese.

Cena di raccolta fondi per Emergency

L'evento proseguirà con una cena di raccolta fondi a cura della Condotta Slow Food San Miniato, con prodotti del Mercato della Terra di San Miniato.

Il ricavato della serata sarà destinato a Emergency per il sostegno alla Palestina.

Contributo:

- Adulti: 20,00 €

- Bambini: 10,00 €

Prenotazioni per la cena: È necessario prenotarsi al 3364438914 o al 3408777138.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con la speranza di partecipare a un momento di riflessione e impegno per la pace e la giustizia. Un’occasione unica per unire cultura, solidarietà e azione concreta in favore dei più deboli.

Fonte: ANPI sezione San Miniato - Ufficio stampa

