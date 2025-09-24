San Miniato, ANPI organizza un evento di cultura e solidarietà per Gaza

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Incontro con Luciana Castellina, ex deputata, giornalista, scrittrice, e di Barbara Nappini, Presidente Slow Food Italia

In un periodo segnato da conflitti e sofferenze, la Sezione ANPI di San Miniato, insieme a Slow Food e GasArti, col patrocinio del Comune di San Miniato, ha deciso di organizzare un evento che coniuga cultura, riflessione e solidarietà. L’iniziativa nasce come risposta alla drammatica situazione che sta devastando Gaza, con le parole del presidente nazionale ANPI, Giancarlo Pagliarulo, che definisce quanto accaduto "una Caporetto di valori e di umanità", in cui anche l’Italia e la Germania sono coinvolte, inviando forniture militari a Israele senza fare nulla per fermare la tragedia. Un incontro di speranza e cambiamento

L’appuntamento è fissato per giovedì 4 ottobre, alle 17:30, presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara ( gentilmente concessaci) di San Miniato (Via Roma, 15). Il programma della serata si articola in due momenti principali, che vedranno protagonisti due libri che raccontano storie di lotta, cambiamento e speranza.

Il programma

- Introduzione del Presidente ANPI San Miniato, Delio Fiordispina

- Presentazione dei libri: “La Scoperta del Mondo” di Luciana Castellina: Un diario che racconta l'iniziazione politica di una giovane militante comunista, testimonianza fondamentale per la generazione postbellica. Castellina, ex deputata, giornalista e scrittrice, condividerà la sua esperienza diretta di una giovane donna che ha vissuto la politica e la storia del dopoguerra; “La Natura Bella delle Cose” di Barbara Nappini: Un saggio che invita all’azione, raccontando come possiamo contribuire a rendere il nostro mondo migliore. Un testo che parla di bellezza autentica e di cambiamento attraverso la sensibilizzazione verso la natura e la terra.

Coordina: Raffaella Grana, ANPI San Miniato

Immagine Alla scoperta del mondo

Castellina

Immagine Nappini La Natura bella delle cose

nappini foto

ANPI 4 OTTOBRE

Alle 20:00 seguirà la performance “GENOPALESTICIDIO”, una riflessione artistica a cura di GasArti Produzioni, che attraverso una performance mimico-gestuale invita a rivedere la percezione delle immagini relative al genocidio palestinese.

Cena di raccolta fondi per Emergency
L'evento proseguirà con una cena di raccolta fondi a cura della Condotta Slow Food San Miniato, con prodotti del Mercato della Terra di San Miniato.

Il ricavato della serata sarà destinato a Emergency per il sostegno alla Palestina.

Contributo:

- Adulti: 20,00 €

- Bambini: 10,00 €

Prenotazioni per la cena: È necessario prenotarsi al 3364438914 o al 3408777138.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con la speranza di partecipare a un momento di riflessione e impegno per la pace e la giustizia. Un’occasione unica per unire cultura, solidarietà e azione concreta in favore dei più deboli.

Fonte: ANPI sezione San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
24 Settembre 2025

Il Clan-Fuoco Res Mira di Fucecchio racconta la propria esperienza di servizio ai migranti ad Agrigento

Sabato 27 settembre dalle ore 16,30 nella sede scout di via delle Fornaci 2, il Clan-Fuoco Res Mira del Gruppo Scout AGESCI Fucecchio 1° racconterà alla cittadinanza la propria esperienza [...]

Castefiorentino
Attualità
24 Settembre 2025

'Alleanza', performance collettiva con Virgilio Sieni al museo Be.Go di Castelfiorentino

Il Gesto, la Danza, la Coreografia della bellezza in forma di “Alleanza”. E’ questo, in estrema sintesi, il biglietto da visita della performance collettiva si svolgerà al Museo Be.Go. di [...]

Fucecchio
Attualità
24 Settembre 2025

San Candido a Fucecchio: una settimana di eventi in programma per il Santo Patrono

Un'intera settimana dedicata a San Candido. E' quella che si aprirà a Fucecchio domenica 28 settembre per celebrare il Santo Patrono, con una serie di eventi ed iniziative che proseguiranno [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina