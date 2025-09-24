Unione dei Comuni Empolese Valdelsa: approvata la mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina

Si è svolta ieri la seduta del consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, durante la quale è stata approvata una mozione, presentata dal gruppo Centro sinistra per l'Empolese Valdelsa- Partito democratico, che impegna l'Unione ad aderire alla Rete degli Enti Locali per i Diritti del Popolo Palestinese e chiede al governo di riconoscere lo Stato di Palestina.

"Non possiamo voltarci dall'altra parte rispetto al genocidio che si sta consumando sotto i nostri occhi a Gaza -afferma Giorgio Benassi, capogruppo Centro Sinistra per l'Empolese Valdelsa -. La politica ha il dovere di stare dalla parte degli oppressi e qui ha la responsabilità di unirsi al popolo palestinese massacrato e scacciato dalla sua terra, e supportare concretamente il suo diritto all'autodeterminazione e dunque la creazione di uno Stato Palestinese. Davanti all'inerzia complice e all'ipocrisia del Governo Meloni noi contrapponiamo la volontà di perseguire la pace tramite la soluzione due Popoli due Stati, senza infingimenti o tentennamenti. La stessa volontà che ha animato il Consiglio e la Giunta regionale della Toscana che prima ha approvato una mozione a prima firma del nostro consigliere regionale Enrico Sostegni e poi ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina proprio nella giornata di ieri - aggiunge. Alle voci autorevoli di denuncia di questi mesi, spesso denigrate ed attaccate con argomenti ad personam-come quella di Francesca Albanese, a cui va la nostra solidarietà- si sono aggiunte più recentemente grandi mobilitazioni di portata nazionale: dalla Global Sumud Flotilla che ospita a bordo esponenti del campo progressista, fra gli altri Arturo Scotto, che i nostri candidati al Consiglio regionale Brenda Barnini e Giacomo Cucini hanno incontrato online nei giorni scorsi per manifestare solidarietà e sostegno; fino agli scioperi e alle grandi manifestazioni degli scorsi giorni, molto partecipate anche nel nostro territorio soprattutto da giovani e giovanissimi. Ieri sera abbiamo fatto nostre quelle voci di coraggio che si alzano contro l'oppressione di un popolo e a sostegno di tutti gli oppressi di questo mondo. Nel nostro piccolo vogliamo fornire strumenti concreti di supporto a tutte e tutti coloro che intendono muoversi nella direzione della pace e della coesistenza pacifica fra i popoli di quella terra, grazie alla rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese e le sue attività, che vanno dalla organizzazione di incontri di sensibilizzazione fino alla promozione di gemellaggi con i territori palestinesi".

La mozione è stata approvata coi voti del gruppo Centro sinistra per l'Empolese Valdelsa - Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e del Partito Comunista. "Ringrazio tutti i componenti del gruppo, consiglieri e sindaci di questo territorio per questo voto-dice Benassi-, così come ringrazio i colleghi consiglieri di altri gruppi che hanno dato il loro supporto al testo. Purtroppo le violenze e i massacri, senza una ancora maggiore mobilitazione internazionale degli Stati sovrani (che si sta cominciando ad apprezzare anche in questi giorni all’Onu) continueranno, ma rimane comunque a noi come esponenti politici e cittadini la responsabilità di prendere posizione, dire basta al genocidio e mettere in campo tutti gli strumenti, anche i più piccoli, per il raggiungimento della pace".

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa P

