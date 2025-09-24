Attaccata la Global Sumud Flotilla, studenti in sciopero e protesta a Firenze

Studenti in protesta questa mattina di fronte al consolato Usa a Firenze, dopo l'attacco alle navi della Global Sumud Flotilla questa notte al largo di Creta. Decine di ragazzi e ragazze si sono radunati con bandiere palestinesi in lungarno Vespucci, scioperando e improvvisando un corteo partito da via Santo Spirito. A organizzare la protesta sarebbero stati gli studenti del Collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi insieme a quelli del liceo artistico di Porta Romana.

Arrivati in zona del consolato, che era già protetta da transenne e presidiata dalla polizia, secondo quanto emerso alcuni partecipanti avrebbero cercato di forzare il blocco e uno di loro sarebbe stato fermato. Come spiegato dal collettivo, dopo la decisione di scioperare e un picchetto davanti alla scuola, i giovani si sono spostati per un sit in pacifico sotto al consolato. Sul compagno fermato riferiscono che non se ne andranno fino a che non sarà rilasciato.