Azione Empoli: "Comune aderisca a progetto educazione stradale nelle scuole della Fondazione Guarnieri"

La prima causa di morte tra i giovani è rappresentata dagli incidenti stradali, dovuti ad alta velocità, distrazione, uso e abuso di alcol e di droghe ed infine sempre con più frequenza alle sfide sui social dove i giovani si lanciano in sfide sulla strada, spesso purtroppo con esiti mortali. Per questo motivo come Azione Empoli chiediamo alla nostra Amministrazione Comunale di aderire al progetto creato dalla Fondazione Lorenzo Guarnieri in collaborazione con Giunti editore e Ministero degli Interni, ed aderire a due progetti di educazione stradale gratuiti, rivolte alle scuole.

Il primo progetto si chiama Sicuramente ed un gioco di educazione stradale, creato per gli alunni delle elementari (dalle terza alla quinta), mentre per quanto riguarda le scuole superiori il progetto creato si chiama “Muoversi smart, vivere sicuri”, ovvero un percorso gratuito di formazione online che mira ad educare gli studenti delle scuole superiori alla sicurezza stradale, alla mobilità consapevole e sostenibile. Riteniamo questi progetti di alto valore educativo per i nostri giovani e pertanto chiediamo all’Amministrazione Comunale di sensibilizzare gli istituti scolastici del territorio, affinché aderiscano a questa lodevole iniziativa. Nell’occasione vogliamo ringraziare la Fondazione Lorenzo Guarnieri nella figura del suo Presidente Stefano Guarnieri, per le tante iniziative messe in campo nel campo dell’educazione stradale con un occhio rivolto sempre alla salvaguardia dei giovani sulle nostre strade.

Luca Ferrara

Segretario Empoli in Azione

