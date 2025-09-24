Torna Boccaccesca a Certaldo: ufficiali le date 2025

Boccaccesca, a Certaldo dal 9 al 12 ottobre 2025! La manifestazione giunta alla sua 27esima, torna ad incantare il Borgo di Boccaccio; proprio nell’anniversario della morte dell’illustre cittadino. Boccaccesca è pronta ad affrontare nuove sfide insieme al suo pubblico, sempre attento alla qualità del cibo e propenso al piacere del gusto.

Boccaccesca nasce nel 1999 con la sentita necessità di far conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti agroalimentari ed artigianali. Per la prima volta, in Toscana, una manifestazione popolare parlava del buon mangiare e del buon bere, del buon vivere insomma.

Sono passati tanti anni ormai, ma la filosofia di Boccaccesca non è cambiata: i cuochi si avvicendano sul palcoscenico per stupire con i loro piatti, gli espositori presentano le loro eccellenze, le aziende agricole fanno degustare i loro migliori vini

Certaldo, durante Boccaccesca, apre le sue porte ai visitatori in un percorso affascinante e ricco di gusto; un viaggio sensoriale attraverso un connubio di profumi e sapori. Le strade del borgo di Certaldo saranno un tripudio di colori e odori, dove sarà possibile confrontarsi e scoprire sapori e saperi di qualità; ad allietare l’atmosfera le note provenienti dagli strumenti dei musici presenti lungo le vie che si fonderanno con l’armonia del gusto.

“Boccaccesca non invecchia ma si rinnova, aggiungendo sempre novità interessanti, dopo tutti questi anni grazie alla costante attenzione al dettaglio, alla qualità dei particolari, alla ricerca delle piccole ma straordinarie eccellenze del territorio. Nel tempo non è cambiata la sua filosofia e rappresenta i Piaceri del Gusto sempre con lo stesso entusiasmo e voglia di stupire. – spiega Claudia Palmieri, direttore artistico della manifestazione - Dal 9 al 12 ottobre sarà possibile assaggiare per le vie del borgo di Certaldo eccellenze enogastronomiche ricercate e prodotti arrivati da ogni parte d’Italia, oltre a degustare piatti di qualità. In un momento storico in cui interessi e conflitti internazionali dividono il mondo intero, noi, nel nostro piccolo, vogliamo lanciare un messaggio di pace e fratellanza. E proprio all’amicizia, al rispetto delle tradizioni diverse e alla tolleranza nei confronti di idee diverse, dedichiamo questa XXVII edizione di Boccaccesca”.

“Boccaccesca è, fin dall’inizio, una vetrina privilegiata per l’enogastronomia, e ha l’ambizione di offrire ai visitatori un affascinante viaggio che coniuga l’esperienza del degustare, guardare, toccare, sentire ed ascoltare. – continua Palmieri - Vi aspettiamo numerosi!

Gli organizzatori, ripropongono per questa edizione in accordo all’Amministrazione Comunale, una kermesse che vuole esprimere un forte senso di appartenenza al territorio e al buono dell’enogastronomia.

Boccaccesca Vi aspetta, come sempre, tra i vicoli di Certaldo Alto. Anche quest’anno è confermata la formula della durata di quattro giorni con l’apertura della mostra mercato a partire dal giovedì.

La manifestazione prevede un programma denso di appuntamenti ad ingresso libero.

Anche quest’anno sarà protagonista il tradizionale mercato delle eccellenze enogastronomiche in Certaldo Alto, per l’occasione in compagnia di una selezione di streetfood, oltre ad artisti, cuochi e tante esperienze indimenticabili.

Ampio risalto al Gemellaggio con Kanramachi in Giappone.

“Anche quest’anno a Boccaccesca non mancheranno le sorprese e le novità, che ci auspichiamo possano far ulteriormente crescere la manifestazione e il suo apprezzamento verso un pubblico in cerca di buon cibo, eccellenze e tradizioni. – dichiara Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti Toscana – Quest’iniziativa rappresenta, fin dall’inizio, un momento importante di aggregazione, ed un’opportunità per tutte le imprese del commercio e del turismo del nostro territorio. Un’occasione per far conoscere ed apprezzare ai visitatori le caratteristiche del nostro territorio e le eccellenze che lo contraddistinguono.”.

“Con Boccaccesca 2025, Certaldo torna a vestirsi dei profumi, dei colori e dei sapori che la rendono unica. Un viaggio nel cuore della Toscana, dove il gusto si intreccia con la cultura e l’ospitalità diventa esperienza – conferma il Vicesindaco di Certaldo Simone Scardigli-. Siamo entusiasti di riabbracciare anche quest'anno i nostri amici dei comuni gemellati: la delegazione nipponica di Kanramachi, quella della Moldavia e infine i comuni di Cossignano e Ripatransone dalle Marche. Presenze che arricchiranno ancora una volta la manifestazione con storie, tradizioni e sapori tutti da scoprire. Boccaccesca è molto più di un evento: è un ponte tra territori, un inno alla bellezza condivisa e un’occasione per celebrare insieme ciò che siamo.”

Via Boccaccio sarà il palcoscenico per gli espositori, locali e non, che proporranno in degustazione le loro produzioni più ricercate.

L’Enoteca di Boccaccesca si svolgerà nella Chiesa dei SS. Tommaso e Prospero. In Piazzetta Branca, invece, i cuochi si esibiranno con i loro cooking show con un tema comune dedicato al Gemellaggio.

Anche quest’anno i rappresentanti dei gemellaggi del Comune di Certaldo si troveranno nello spazio sulla terrazza Calindri.

Piazza SS. Annunziata sarà il luogo dello street food. Protagonista indiscussa sarà la cipolla di Certaldo. Nelle ore del pranzo e della cena si potranno degustare i piatti direttamente in loco, comodamente seduti in una zona appositamente allestita.

I ristoranti di Certaldo si cimenteranno in un piatto dal titolo “Toscana e Giappone in cucina”, che verrà valutato da una giuria speciale e poi sarà dichiarato il Patto dell’Amicizia.

E’ previsto un intrattenimento musicale durante tutto il periodo della manifestazione. Boccaccesca è sapori, ma anche musica e colori.

Boccaccesca pensa anche ai bambini, a loro sarà dedicata la rassegna “Oggi cucino io”; dove, i bambini sono protagonisti con Sara Confroti, storica cuoca di Boccaccesca, che li coinvolge nella realizzazione della loro merenda.

Boccaccesca è un evento organizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Firenze e Claridea 2. L’ingresso alla manifestazione è libero.

