Cantine Aperte a Villa Petriolo: gusto, cultura e solidarietà con gli 'Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli Odv'

Una serata scandita dal gusto, dalla cultura del vino e dalla solidarietà. Ieri sera si è tenuta ‘Cantine aperte’, una serata di condivisione e conversazione organizzata dall’associazione 'Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli ODV' presso l’agriturismo Villa Petriolo, azienda agricola produttrice tra le altre di ottimi vini nelle proprie vigne situate nelle campagne di Fucecchio e Cerreto Guidi.

Oltre 100 persone hanno ascoltato la relazione del Vice Presidente Alessio Spinelli e del dott. Giuseppe Liberatore direttore generale di Valoritalia, ente certificatore accreditato dal ministero per i controlli sui vini di molte case vinicole italiane. Fra i molti ospiti, vari produttori di vini, sommelier, imprenditori che operano nel settore, dalla stampa di etichette fino al marketing per importanti aziende, ma anche molti cittadini.

Una bella conversazione alla scoperta delle tipologie di vino, della situazione del mercato, ma anche del complesso sistema certificatore italiano che rende questo prodotto unico, tutelato e di qualità. Liberatore, in quanto già Direttore Generale del Consorzio Chianti Classico, ha affrontato un importante dibattito sulla vendemmia 2025 sia in Toscana che nelle altre regioni d’Italia, illustrando il trend in atto e valorizzando questa eccellenza italiana.

Per concludere la serata è stato fatto un bellissimo brindisi al vino che verrà con una degustazione dei prodotti della Villa Petriolo, ma soprattutto un brindisi alla bellezza nell’attendere tutto insieme questo prelibato, ma tanto discusso nettare italiano.

Gli Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli ODV, tra cultura del territorio e solidarietà

La serata, però, è stata anche l'occasione per ricordare l'impegno dell’associazione 'Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli ODV', tra promozione e valorizzazione del territorio, insomma cultura a 360 gradi, e soprattutto solidarietà.

Sono stati messi in risalto i valori di questa associazione iscritta al terzo settore la quale da poco più di 20 iscritti al momento della sua fondazione, l’ottobre del 2024, è passata in poco tempo ad oltre 160 iscritti ad oggi, portando e tenendo alti i valori del corpo dei VVFF che è istituzione più amata dagli italiani.

Valori quali l’altruismo, la solidarietà, l’amicizia ed il rispetto delle persone, ma anche la partecipazione alla vita di comunità con incontri, dibattiti e progetti da realizzare per il prossimo futuro. Come ad esempio le collaborazioni con associazioni di cooperazione internazionale, ad esempio il Movimento Shalom per aiuti umanitari nel Madagascar o il sostegno ai giovani, come per esempio al giovane Tommaso che ha scritto un libro dopo essere uscito dalla propria malattia dell’anoressia ma che non riusciva a pubblicarlo per motivi economici.

L'INTERVISTA A RADIO LADY AD ALESSIO SPINELLI

Come ha spiegato Spinelli a Radio Lady nei giorni scorsi, “l’associazione valorizza le attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, un corpo che non è una forza armata ma una delle istituzioni più vicine ai cittadini. Nel percepito comune i Vigili del Fuoco sono le persone più spontanee che i cittadini chiamano quando hanno un bisogno impellente”. Ed è proprio da questa vicinanza con i cittadini, e dalla riconoscenza per il loro lavoro, che nasce l’associazione.

Costituita il 14 ottobre 2024 da alcuni comandanti in pensione insieme ad altri simpatizzanti, l’associazione contava inizialmente 24 soci. “Pensate che oggi siamo più di 160”, ha aggiunto. Tra gli obiettivi: “portare avanti rapporti di amicizia, collaborazione e altruismo, discutere di ciò che può valorizzare il territorio dal punto di vista culturale e informativo. Nel mese di luglio, con quella calura esagerata, abbiamo fatto una semplice con il comandante regionale dei Vigili del Fuoco per spiegarci le regole e normative - tra cui il divieto di abbruciamento di sterpaglie che possono causare incendi spontanei - ma anche incontro con medici che hanno consigliato alla popolazione, soprattutto gli anziani, come comportarsi nelle ore più calde”.

Durante l’inverno, l’associazione conferisce il premio “Vivi la vita con coraggio”. “Uno dei valori dei Vigili del Fuoco è il coraggio, quindi diamo un premio a chi si è distinto in quell’anno per coraggio. Per esempio, a quei ragazzi che nell’alluvione del 2023 hanno passato le giornate a spalare il fango, o ai medici del Meyer che affrontano malattie oncologiche nei bambini”, ha ricordato Spinelli.

Spinelli ha raccontato anche le esperienze internazionali dell'associazione: “Ho avuto la possibilità di andare in Madagascar con il movimento Shalom, aprendo una scuola per 200 bambini, un refettorio, latrine e dormitori per gli insegnanti, e avviando un percorso per un ambulatorio per giovani partorienti. È uno dei progetti che con l’associazione vogliamo presentare nei prossimi incontri”.

Dopo la pausa estiva, la conviviale è stata l’occasione giusta “per cercare nuovi soci e far conoscere le tante idee che abbiamo in cantiere. E quale scusa migliore della vendemmia”. Ecco perché l’appuntamento a Villa Petriolo ha avuto proprio il vino e la vendemmia come filo conduttore.

