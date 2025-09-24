Caso di Febbre Dengue a Camaiore: stanotte la disinfestazione

È previsto nella notte di giovedì 25 settembre un intervento di disinfestazione contro le zanzare a seguito di un caso di febbre Dengue registrato a Lido di Camaiore. La febbre è stata contratta in patria da un cittadino straniero, che ha accusato i sintomi una volta rientrato in Italia nella sua residenza sul territorio comunale.

La disinfestazione, così come disposto nell’ordinanza sindacale n.329 del 27/09/2025, si terrà questa notte, dalle ore 4.30 di domani giovedì 25 settembre, e interesserà alcuni tratti di via Italica, via Prato, via Livorno, via Massa, via Pistoia, via del Trebbiano e via Sant’Andrea.

Di seguito si specificano le precauzioni da adottare durante il trattamento.

• Finestre e porte ben chiuse, con sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio d'aria;

• tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

• prima del trattamento, raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento, si raccomanda di:

• aspettare 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavandole abbondantemente e sbucciando la frutta;

• indossare guanti lavabili o a perdere per pulire mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e rimasti esposti al trattamento;

• in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Si ricorda che il Comune di Camaiore porta da sempre avanti, nei mesi più caldi, una massiccia campagna antilarvale sul tutto il territorio comunale, che previene e abbatte fortemente il rischio di proliferazione dei virus trasmessi dalle zanzare.

Per informazioni rivolgersi a:

- Ufficio Ambiente: 0584 986361

- Polizia Municipale: 0584 896700

- U.R.P.: 0584 986202

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio Stampa