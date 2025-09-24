Corteo pro-Palestina blocca la linea ferroviaria Pisa-Lucca

Questa sera un corteo pro-Palestina ha paralizzato temporaneamente la linea ferroviaria Pisa-Lucca. La manifestazione, partita alle 18.30 dal centro cittadino con circa mille persone, ha attraversato le principali vie di Pisa fino a raggiungere piazza dei Miracoli, dove i partecipanti hanno sfilato sotto la Torre pendente.

Successivamente, alcune centinaia di manifestanti hanno raggiunto la stazione di Pisa San Rossore, occupando i binari 2 e 3 e bloccando immediatamente la circolazione dei treni. Sul posto sono intervenute le autorità ferroviarie per gestire la situazione. Non si registrano feriti, ma la protesta ha provocato ritardi e disagi significativi per i passeggeri. Le forze dell’ordine monitorano l’area e la situazione è sotto controllo.

