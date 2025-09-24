Lineapelle: delegazione del Comune in visita alle aziende conciarie di Ponte a Egola

Anche quest’anno è stata massiccia la partecipazione delle concerie del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola a Lineapelle, una delle fiere internazionali più rilevanti per il mercato della pelle e del cuoio, in corso a Milano. Circa 30 aziende del distretto toscano hanno preso parte all’evento, confermando la volontà di continuare a investire in qualità, innovazione e relazioni commerciali nonostante le difficoltà che ancora interessano l’intero comparto conciario. L’attenzione agli andamenti del mercato si mantiene molto alta, alla luce delle persistenti incertezze legate alla domanda globale, in particolare nel segmento del lusso e della moda, duramente colpito dalle recenti fluttuazioni economiche.

In visita agli stand, una delegazione istituzionale composta da rappresentanti delle amministrazioni locali e regionali ha sottolineato l'importanza della presenza delle imprese del territorio a un appuntamento strategico come Lineapelle. È stato ribadito come questa fiera rappresenti un'occasione fondamentale per intercettare nuove tendenze, confrontarsi con gli operatori internazionali e cogliere segnali utili per orientare le prossime strategie di rilancio.

Le istituzioni presenti hanno espresso apprezzamento per la numerosa partecipazione delle imprese del comprensorio del cuoio e per la qualità dell’offerta presentata negli stand, riconoscendo negli imprenditori conciari una forte volontà di reazione, spirito di adattamento e capacità di innovazione anche in una fase ancora incerta.

Nel corso della manifestazione, si è osservato un buon afflusso di visitatori italiani ed europei, mentre restano contenuti i numeri provenienti dai mercati asiatici, che continuano a risentire di dinamiche commerciali altalenanti. Dai confronti raccolti tra gli operatori è emerso un clima misto tra prudenza e determinazione, con diverse aziende che stanno già lavorando su nuovi modelli produttivi e filiere più sostenibili per rafforzare la competitività del settore conciario italiano a livello internazionale.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa