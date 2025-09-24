Doppia iniziativa a Montopoli in Val d'Arno per il Dono Day

Il Comune di Montopoli aderisce alle iniziative nazionali del Dono Day con due appuntamenti organizzati insieme alle sezioni locali di Fratres e Avis, il primo pensato per sensibilizzare sul tema della donazione con una spiegazione anche pratica di ciò che serve fare per donare. Il secondo è un primo prelievo al centro trasfusionale di Fucecchio per avvicinare nuovi donatori e nuove donatrici. «Abbiamo voluto fortemente partecipare alla giornata del dono con queste iniziative – hanno detto la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini durante la conferenza stampa di presentazione –. Quello della donazione è un tema caldo, come il sangue, lo sanno bene i tanti volontari e le volontarie delle nostre associazioni che quotidianamente sono alle prese con i numeri legati ai nuovi donatori.

Il titolo delle iniziative è "Donare ti dona" e fa riferimento alla circolarità e al valore del dono, un gesto che non riguarda mai una singola persona ma l'intera collettività». L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell'Usl Toscana Centro. Il primo appuntamento è il 7 ottobre alle 21.15 in sala consiliare a Montopoli quando la dottoressa Elvira Martinelli, coordinatrice del centro trasfusionale per gli ospedali di Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino, entrerà nel merito del perché e come donare. «La rete sociale e la preziosa collaborazione delle associazioni presenti sul territorio – ha detto la dottoressa Martinelli – è di grande sostegno per noi. Queste iniziative sono importantissime per trovare nuovi candidati alla donazione. Donare non solo è un gesto fondamentale per chi ha bisogno del sangue e degli emocomponenti ma è un modo per essere partecipe nella società in cui viviamo nel farsi carico, per ciò che è possibile, dei piccoli grandi problemi che esistono intorno a noi. E per questo la sensibilizzazione è fondamentale».

La mattina del 26 ottobre l'appuntamento è al centro trasfusionale di Fucecchio per una sorta di accoglienza collettiva ai nuovi donatori. Per partecipare al primo prelievo, propedeutico alla donazione, è possibile contattare le due associazioni del territorio: Avis e Fratres.

«Ringraziamo l'amministrazione comunale per l'attenzione al tema – hanno detto Roberto Falaschi della Fratres di San Romano, Maria Sostegni e Giancarlo Becherini dell'Avis Montopoli – dal primo settembre siamo presenti con i nostri punti informativi a tutte le iniziative del settembre montopolese, un modo per farci conoscere e reclutare nuovi donatori, soprattutto tra i più giovani».

