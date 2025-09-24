Doppia iniziativa a Montopoli in Val d'Arno per il Dono Day

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Montopoli aderisce alle iniziative nazionali del Dono Day con due appuntamenti organizzati insieme alle sezioni locali di Fratres e Avis, il primo pensato per sensibilizzare sul tema della donazione con una spiegazione anche pratica di ciò che serve fare per donare. Il secondo è un primo prelievo al centro trasfusionale di Fucecchio per avvicinare nuovi donatori e nuove donatrici. «Abbiamo voluto fortemente partecipare alla giornata del dono con queste iniziative – hanno detto la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini durante la conferenza stampa di presentazione –. Quello della donazione è un tema caldo, come il sangue, lo sanno bene i tanti volontari e le volontarie delle nostre associazioni che quotidianamente sono alle prese con i numeri legati ai nuovi donatori.

Il titolo delle iniziative è "Donare ti dona" e fa riferimento alla circolarità e al valore del dono, un gesto che non riguarda mai una singola persona ma l'intera collettività». L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell'Usl Toscana Centro. Il primo appuntamento è il 7 ottobre alle 21.15 in sala consiliare a Montopoli quando la dottoressa Elvira Martinelli, coordinatrice del centro trasfusionale per gli ospedali di Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino, entrerà nel merito del perché e come donare. «La rete sociale e la preziosa collaborazione delle associazioni presenti sul territorio – ha detto la dottoressa Martinelli – è di grande sostegno per noi. Queste iniziative sono importantissime per trovare nuovi candidati alla donazione. Donare non solo è un gesto fondamentale per chi ha bisogno del sangue e degli emocomponenti ma è un modo per essere partecipe nella società in cui viviamo nel farsi carico, per ciò che è possibile, dei piccoli grandi problemi che esistono intorno a noi. E per questo la sensibilizzazione è fondamentale».

La mattina del 26 ottobre l'appuntamento è al centro trasfusionale di Fucecchio per una sorta di accoglienza collettiva ai nuovi donatori. Per partecipare al primo prelievo, propedeutico alla donazione, è possibile contattare le due associazioni del territorio: Avis e Fratres.

«Ringraziamo l'amministrazione comunale per l'attenzione al tema – hanno detto Roberto Falaschi della Fratres di San Romano, Maria Sostegni e Giancarlo Becherini dell'Avis Montopoli – dal primo settembre siamo presenti con i nostri punti informativi a tutte le iniziative del settembre montopolese, un modo per farci conoscere e reclutare nuovi donatori, soprattutto tra i più giovani».

Notizie correlate

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
23 Settembre 2025

A Tavola con il tartufo nero, ultimo appuntamento a Montopoli

Ultimo appuntamento della prima rassegna enogastronomica dedicata al tartufo nero: “A tavola con il tartufo nero”. Giovedì 25 settembre il tartufo sarà protagonista dei piatti dell'Ostacolo a San Romano. Per [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
19 Settembre 2025

Castel del Bosco, Arco di Castruccio: "Il Dae torna nella gestione delle associazioni"

Le Associazioni del Comune di Montopoli in val d’Arno negli anni hanno mostrato grande senso di solidarietà e senso civico supportandosi reciprocamente al fine di mantenere operativo e funzionante il [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
18 Settembre 2025

Tutto pronto al borgo di Marti per la 30esima edizione di Martinfiera

Trent’anni fa nasceva una delle feste diventata un appuntamento fisso del calendario montopolese e non solo: Martinfiera. Da domani, venerdì 19 settembre il borgo di Marti si animerà con musica, [...]



Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina