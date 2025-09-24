Gabriele Toti in visita a Linea Pelle

Questa mattina, in occasione della manifestazione internazionale Lineapelle, in corso a Milano, Gabriele Toti, candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali, ha visitato gli stand espositivi, incontrando imprenditori e operatori del settore conciario.

«Per me si tratta di un appuntamento fisso – ha dichiarato Gabriele Toti – a cui ho sempre partecipato: negli anni in cui ho ricoperto incarichi da amministratore locale, durante il mio mandato da sindaco, lo scorso anno anche senza ruoli istituzionali, e oggi da candidato. Questo perché credo profondamente nell’importanza di questo settore per il nostro territorio.»

Il distretto della pelle rappresenta una realtà strategica non solo per il Valdarno, ma anche per l’intera provincia di Pisa e per la Regione Toscana. Un comparto che si distingue a livello nazionale e internazionale per innovazione, sostenibilità e altissima qualità produttiva.

«Parliamo di un’eccellenza che investe continuamente in ricerca e sviluppo – ha aggiunto Toti – e che riesce a trasformare quello che nasce come uno scarto, la pelle animale non destinata all’alimentazione, in un prodotto di altissimo valore. Un perfetto esempio di economia circolare e manifattura di qualità.»

Durante l’incontro, Gabriele Toti ha ribadito l’importanza di rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni:

«Le istituzioni devono continuare a dimostrare vicinanza concreta al settore, ma è altrettanto essenziale mantenere un confronto costante con tutti gli attori coinvolti: imprenditori, sindacati, associazioni di categoria. Solo così possiamo affrontare insieme le criticità, cogliere le opportunità e costruire soluzioni condivise. Questo approccio di squadra è ciò che serve non solo al distretto di Santa Croce, ma a tutto il sistema produttivo regionale.»

Infine, il candidato ha espresso il proprio impegno in vista delle elezioni regionali:

«Il mio obiettivo, una volta eletto in Consiglio regionale, è garantire un dialogo aperto e costante riguardante il settore. Sostenere la filiera della pelle significa sostenere il Valdarno, la provincia di Pisa e l’intera Toscana. Parliamo di un settore che unisce sviluppo economico, tutela ambientale, valorizzazione del territorio e delle nostre eccellenze. Dobbiamo lavorare tutti insieme per farlo crescere.»

Gabriele Toti

Candidato al Consiglio Regionale della Toscana – Partito Democratico

Fonte: Ufficio Stampa