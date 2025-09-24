A Gambassi una panchina per sensibilizzare sull'endometriosi

L'Associazione "La voce di una è la voce di tutte" in collaborazione con l'Associazione "Endo-care" presenta: "Sediamoci sul giallo, Endopank". Sabato 27 settembre a Gambassi Terme alle 16 in piazza di Vittorio si terrà l'inaugurazione della nostra Endopank® per la sensibilizzazione sull'endometriosi, patologia cronica altamente invalidante che colpisce circa tre milioni di persone in Italia.
Saranno presenti Sergio Mazzocchi, Sindaco di Gambassi Terme; Veronica Salvadori, Assessora alle politiche sociali; Maria Cambria, Consigliera; Francesca Giannì, Presidente Sds Empolese Valdarno Valdelsa; Maria Celeste Esposto, Ginecologa; Serena Pesci, Vice Presidente dell'Associazione Endocare. La Cittadinanza tutta è invitata a partecipare.
