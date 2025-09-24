Giuseppe Conte a Empoli, visita alla Sammontana e incontro con i lavoratori

Il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà domani 25 settembre a Empoli per visitare la Sammontana, una delle realtà produttive più importanti del nostro territorio e del panorama nazionale.

Alle ore 13:30, Conte incontrerà le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda nell’area esterna dello stabilimento, per ascoltare direttamente le loro esperienze e riflettere insieme sulle sfide del mondo del lavoro e dell’industria.

L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa di confronto con chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita e alla qualità dell'impresa italiana.

