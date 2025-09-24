Giuseppe Conte a Empoli, visita alla Sammontana e incontro con i lavoratori

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
conte aggredito
Giuseppe Conte

Il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà domani 25 settembre a Empoli per visitare la Sammontana, una delle realtà produttive più importanti del nostro territorio e del panorama nazionale.

Alle ore 13:30, Conte incontrerà le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda nell’area esterna dello stabilimento, per ascoltare direttamente le loro esperienze e riflettere insieme sulle sfide del mondo del lavoro e dell’industria.

L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa di confronto con chi, ogni giorno, contribuisce alla crescita e alla qualità dell'impresa italiana.

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
24 Settembre 2025

Azione Empoli: "Comune aderisca a progetto educazione stradale nelle scuole della Fondazione Guarnieri"

La prima causa di morte tra i giovani è rappresentata dagli incidenti stradali, dovuti ad alta velocità, distrazione, uso e abuso di alcol e di droghe ed infine sempre con [...]

Empoli
Politica e Opinioni
24 Settembre 2025

POC Empoli, Cardone: "Progresso ridotto a migliaia di metri quadrati di nuove edificazioni"

In merito all'approvazione delle controdeduzioni al Piano Operativo Comunale (POC) di Empoli in consiglio comunale, interviene sull'argomento anche Marco Cardone, cittadino impegnato da tempo come portavoce del Comitato Trasparenza per [...]

Empoli
Politica e Opinioni
24 Settembre 2025

Adesione alla Rete Eurodesk, l'ok dell'Unione alla mozione di Azione Empolese Valdelsa

Ieri, martedì 23 settembre al Consiglio dell’Unione Empolese Valdelsa, è stata approvata la mozione presentata dal consigliere Andrea Pippucci, proposta da Azione Empolese-Valdelsa e supportata dall’intero Gruppo di Maggioranza riguardante [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina