Guida alla scelta di finestre e serramenti per la propria casa

Scegliere i giusti infissi per la propria abitazione è una decisione che incide profondamente non solo dal punto di vista funzionale ed estetico, ma anche su fattori come il comfort abitativo, il risparmio energetico e la sicurezza domestica.

Se in passato questa scelta era limitata a modelli tradizionali e standardizzati, oggi le aziende del settore hanno completamente rivoluzionato l’offerta, proponendo soluzioni personalizzabili, altamente tecnologiche e orientate alla sostenibilità.

Come si può vedere dalla gamma di finestre e serramenti disponibili sui siti dei principali produttori, come ad esempio su Oknoplast.it, è possibile optare per un’ampia collezione di modelli e soluzioni per ogni esigenza. In questa guida vediamo quali sono gli aspetti principali da considerare quando si decide di cambiare gli infissi della propria casa.

I materiali

Sono principalmente tre i materiali con cui vengono realizzate finestre e serramenti moderni. Il primo è il legno, che rappresenta l’opzione più classica e continuativa rispetto al passato: garantisce un’estetica calda e materica e ottime proprietà isolanti, ma essendo delicato richiede manutenzioni periodiche per proteggere la superficie.

Il secondo è il PVC, che offre un eccellente isolamento termico e acustico, elevata resistenza all’umidità e bassa manutenzione. Inoltre, grazie alla ricerca e sviluppo delle aziende specializzate nel settore, i serramenti in PVC sono oggi disponibili in finiture e colori moderni, che si adattano a ogni contesto abitativo.

Infine c’è l’alluminio, che rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca profili sottili, ampie superfici vetrate e un look contemporaneo. Gli infissi in alluminio sono resistenti e riciclabili e, se dotati di taglio termico, offrono buone prestazioni in termini di isolamento, pur mantenendo una struttura solida e leggera.

L’isolamento termico e acustico

La scelta di finestre e serramenti per la propria abitazione deve basarsi anche sulla loro capacità isolante dal punto di vista termico. Si tratta di un fattore cruciale non solo per aumentare il comfort abitativo, ma anche per abbassare il consumo energetico, tagliare le spese in bolletta e ridurre l’impatto ambientale.

In questo senso, il valore principale da considerare è la trasmittanza termica (Uw): più è basso, migliore sarà l’isolamento dell’infisso. Importante valutare anche l’isolamento acustico degli infissi, fondamentale per attenuare i rumori esterni e creare un’atmosfera interna più tranquilla e protetta.

Scegliere finestre e serramenti ad alte prestazioni energetiche rappresenta inoltre una soluzione che consente di risparmiare: grazie agli incentivi fiscali, è infatti possibile recuperare parte dell’investimento, con fornitori che offrono anche supporto per la gestione delle pratiche.

Il livello di sicurezza

Un altro aspetto da valutare nella scelta di finestre e serramenti per la propria abitazione è il livello di sicurezza che possono garantire.

Dalle ferramenta antieffrazione alle maniglie con chiave, dai vetri antisfondamento ai sensori integrati, puntare su soluzioni sicure e tecnologicamente avanzate consente di rendere la casa protetta, senza snaturarne l’aspetto.

Ne sono un esempio i modelli con certificazione RC1 o RC2, che resistono ai tentativi di scasso, portando la sicurezza ad alti livelli, specialmente per abitazione al piano terra o immobili isolati.