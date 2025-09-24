Il M5S empolese presenta i suoi candidati per le Regionali. "Campagna sobria. Fermi sui nostri punti"

La lista c’è, e dati i malumori interni non era scontato. Sono soltanto due i nomi in lista per la corsa al ruolo di consiglieri regionali.

Il primo candidato, per il collegio 3, è Matteo Ferrante: già candidato alle ultime elezioni comunali di Empoli e militante del movimento fin dalla sua nascita, ha partecipato attivamente come consigliere nel suo paese natale, Lettomanoppello, e nel comitato ostiense per Virginia Raggi sindaco.

L’altra candidata, per i collegi 2, 3 e 4, è Simona Terreni, attivista impegnata con il Movimento già dal 2012. È stata consigliera comunale a Campi Bisenzio dal 2013 al 2016 e ha partecipato attivamente sul territorio, raggiungendo importanti obiettivi.

Una scelta che non è stata per niente facile per due motivi: soprattutto hanno pesato le regole dello stesso statuto del M5S Toscana - votato ovviamente dalla maggioranza del partito - che prevede che possano entrare nelle liste soltanto chi ha avuto esperienze pregresse in elezioni e un numero di preferenze superiore alla media. Da quanto si apprende, già questo avrebbe ridotto la lista dei possibili candidati al collegio 3 a una decina di persone.

A questo, però, si aggiunge che in quella lista di nomi c'è chi non se la è sentita di impegnarsi in un'elezione perché contrario all'accordo tra M5S e PD. Ecco fatto che il numero si è ridotto a una manciata di persone.

Il fatto di aver trovato soltanto due nomi, tra cui quello di Terreni candidata in più collegi, qualcosa vorrà pur dire. Non è un mistero che il Movimento 5 Stelle empolese, come anche quello di Livorno, sia stato tra i più contrari all’accordo con il PD. Lo stesso consigliere Iacopo Maccari, consigliere comunale a Empoli e uomo 'di spicco' del partito sul territorio empolese, non aveva fatto mistero della sua contrarietà, arrivando a parlare di "sostenere il Movimento e i candidati regionali ma con delle limitazioni", e che oggi ha ribadito il concetto partorendo al formula politica della "campagna elettorale sobria". Ma "se ci saranno eventi importanti, non ci tireremo indietro", tiene a precisare con senso di responsabilità. Non si è arrivati, quindi, alla rottura del partito, ma quali saranno gli effetti in termini di voti di questa 'mobilitazione a metà' è tutta da vedere.

Iacopo Maccari e il candidato Matteo ferrante - foto di gonews.it
Simona-terreni-M5S

Sull’accordo PD-M5S, che Maccari specifica essere "il risultato di una decisione presa in maniera eccezionale e democratica", restano comunque dei dissapori, tra la weberiana etica della volontà ed etica della responsabilità: "A livello personale mi crea dei problemi. Nonostante ciò, mi impegnerò al massimo per mantenere l’alleanza e gli impegni elettorali presi già un anno e mezzo fa e continueremo ad essere alleati con Buongiorno Empoli e Siamo Empoli".

Su eventuali spaccature all’interno del Movimento stesso, Maccari glissa e, parlando di una difficoltà generalizzata nel movimento di tipo operativo, guarda ai punti che caratterizzano il Movimento: "Siamo alleati con il PD in Regione. Quando portiamo degli atti collegati alla gestione regionale, ci sarà bisogno di un’attenzione maggiore, verificando in che modo saranno recepiti i 23 punti che proponiamo. Su questo rimaniamo fermi".

Tra i punti, ricordiamo la lotta alla legalità e alla correttezza amministrativa, con particolare attenzione sul caso 'Keu'; la promozione dei diritti sociali attraverso il diritto allo studio universitario, il salario minimo e il reddito di cittadinanza regionale; l’impegno sulle infrastrutture, come il raddoppio ferroviario e il sistema aeroportuale toscano; il 'no' alla quotazione in borsa della multiutility, ma la promozione di una società interamente pubblica; e, ovviamente, la sanità.

Ora il 5 Stelle empolese tenta la corsa alle regionali con i suoi candidati Terreni e Ferrante, forti di una "squadra territoriale solida, pronta ad ascoltare e affrontare concretamente le problematiche locali", partendo anche dall'esperienza imprenditoriale di Ferrante a Empoli e l'impegno territoriale di Terreni a Campi Bisenzio.

Sulle prossime iniziative del Movimento 5 Stelle a Empoli, Maccari ha anticipato che il 4 ottobre ci sarà un'importante conferenza stampa a Palazzo Pretorio, che vedrà come relatori Irene Galletti e il vicepresidente della Camera Sergio Costa. "L’incontro avrà come tema la contaminazione da Keu - spiega il consigliere empolese - e l’impatto sul nostro territorio, con azioni per contrastare e prevenire e procedere alla risoluzione, che dovrà essere fatta nel modo migliore possibile. Sosterremo con forza la bonifica".

Domani, intanto è attesa la visita di Giuseppe Conte a Empoli, alla Sammontana: inizia la 'campagna sobria' del M5S.

Giovanni Mennillo e Niccolò Banchi

