Sacchi rifiuti sotto le auto per dargli fuoco, atti vandalici nella notte a Empoli

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Almeno 5 auto parcheggiate sono state incendiate nella notte a Empoli

Atti vandalici nella notte a Empoli ai danni di almeno 4 auto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 della notte per una serie di incendi nel comune di Empoli che, da quanto appreso, potrebbero essere di origine dolosa.

Le fiamme hanno interessato sacchi di raccolta differenziata che sono stati collocati sotto le auto parcheggiate, che hanno preso fuoco riportando danni.

La prima serie di incendi è avvenuta in Via Lucchese fino ad arrivare a Via Alamanni dove una vettura è rimasta parzialmente danneggiata dall’incendio. A seguire, a distanza di circa 100 metri in Via Empoli Vecchio e Via Livornese sono andate a fuoco 2 autovetture. A distanza di breve tempo è avvenuta l'ultimo incendio di una vettura in Via Beato Angelico dove è intervenuta la squadra del distaccamento di Castelfiorentino.

Complessivamente sono state bruciate completamente 3 auto, una è rimasta danneggiata. Sul posto sono stati richiesti i Carabinieri per pattugliamenti e accertamenti.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
23 Settembre 2025

Atto vandalico a un mezzo della Fondazione Dopo di Noi di Empoli: "Episodio che ci addolora"

Danneggiato da ignoti uno dei mezzi in dotazione al Dopo di Noi a Empoli. A denunciare con rammarico l'accaduto è la stessa Fondazione che riferisce dell'atto vandalico che ha visto [...]

Empoli
Cronaca
22 Settembre 2025

Maltempo nell'Empolese, allagate strade e sottopassaggi

L’ondata di maltempo che in queste ore sta attraversando la Toscana, e che si è già resa responsabile di disagi in varie zone della Regione, ha colpito anche l’Empolese Valdelsa. [...]

Empoli
Cronaca
22 Settembre 2025

Riceve reddito di cittadinanza ma lavora abusivamente come estetista

Per tre anni ha ricevuto il reddito di cittadinanza ma in quel periodo aveva anche messo in piedi un'attività abusiva di estetista e ogni anno guadagnava decine di migliaia di [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina