Sacchi rifiuti sotto le auto per dargli fuoco, atti vandalici nella notte a Empoli

Atti vandalici nella notte a Empoli ai danni di almeno 4 auto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 della notte per una serie di incendi nel comune di Empoli che, da quanto appreso, potrebbero essere di origine dolosa.

Le fiamme hanno interessato sacchi di raccolta differenziata che sono stati collocati sotto le auto parcheggiate, che hanno preso fuoco riportando danni.

La prima serie di incendi è avvenuta in Via Lucchese fino ad arrivare a Via Alamanni dove una vettura è rimasta parzialmente danneggiata dall’incendio. A seguire, a distanza di circa 100 metri in Via Empoli Vecchio e Via Livornese sono andate a fuoco 2 autovetture. A distanza di breve tempo è avvenuta l'ultimo incendio di una vettura in Via Beato Angelico dove è intervenuta la squadra del distaccamento di Castelfiorentino.

Complessivamente sono state bruciate completamente 3 auto, una è rimasta danneggiata. Sul posto sono stati richiesti i Carabinieri per pattugliamenti e accertamenti.

Notizie correlate