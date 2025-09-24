Ladri in fuga speronano auto dei carabinieri e sfondano casello A1

Momenti di tensione questa mattina a Bucine, dove i carabinieri hanno intercettato un’auto sospetta in via Fornace Vecchia. Alla vista dei militari, il conducente ha speronato la pattuglia tentando la fuga. I carabinieri hanno esploso alcuni colpi alle gomme per fermarlo, senza riuscirci.

Il veicolo ha poi recuperato dei complici e, dopo aver sfondato la sbarra del casello di Valdarno sull’A1, si è dileguato in direzione nord. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo stava cercando di compiere un furto in abitazione non portato a termine. Non si registrano feriti. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di San Giovanni Valdarno.

