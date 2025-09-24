L’Architettura del costruire: alla scoperta della bottega del vasaio a Montelupo

Tutti al Museo! Tante le attività organizzate a Montelupo per le famiglie. Domenica 28 settembre un appuntamento speciale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP).

Il Museo della Ceramica invita cittadini e turisti a partecipare a un’esperienza unica nel mondo dell’artigianato ceramico. Domenica 28 settembre, alle ore 16:30, si terrà la visita guidata speciale “L’Architettura del costruire. Un percorso nella bottega del vasaio”.

L’iniziativa propone un viaggio tra storia, arte e manualità: dalla sala museale agli spazi della fornace storica, i partecipanti potranno scoprire come la materia grezza si trasforma in oggetti di uso e bellezza. Gli ambienti di lavoro, gli strumenti, i torni e i forni racconteranno il mestiere del vasaio e la sua evoluzione fino ai primi decenni del Novecento.

Il percorso si concluderà con una dimostrazione dal vivo di un ceramista esperto, che mostrerà gesti e tecniche tramandati nel tempo, offrendo l’opportunità di comprendere direttamente l’arte di costruire oggetti unendo tecnica, funzionalità e creatività.

Informazioni utili:

Quando: Domenica 28 settembre, ore 16:30

Dove: Museo della Ceramica – Piazza Vittorio Veneto 11 / Fornace del Museo – Via Giro delle Mura 70

Costi: Visita guidata €8 adulti / €5 bambini (fino a 12 anni); Biglietto di ingresso €1

Prenotazione obbligatoria: entro sabato 27 settembre alle ore 18:00;

entro sabato 27 settembre alle ore 18:00; Info: museo@comune.montelupo-fiorentino.fi.it - 0571/917650

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa