Lavoro nero, sospesi due ristoranti tra Firenze e Castelfiorentino

La settimana scorsa gli ispettori del lavoro dello IAM (Ispettorato d’Area Metropolitana) di Firenze sono stati impegnati in una in una serie di controlli che hanno interessato attività di ristorazione a Firenze e a Castelfiorentino.

Venerdì scorso è stato effettuato un accesso presso un ristorante corrente a Firenze. All’interno dello stesso lavoravano sei persone di cui tre in maniera irregolare: pertanto l’attività è stata sospesa ed i lavoratori in nero sono stati allontanati.

Il giorno prima, giovedì, è stato sospeso un ristorante a Castelfiorentino, in quanto è stato trovato un lavoratore in nero su tre impiegati.

Ad entrambe le aziende verrà contestata la maxisanzione per lavoro sommerso; nel frattempo, i due pubblici esercizi per poter riaprire dovranno regolarizzare i lavoratori in nero, sia sotto il profilo occupazionale che della sicurezza.

Relativamente a quest’ultimo profilo, gli ispettori hanno contestato la mancata formazione e la mancata sorveglianza sanitaria per quattro lavoratori in nero; pertanto, verrà impartita la conseguente prescrizione di natura penale, cui si sommano le sanzioni amministrative per la sospensione dell’attività imprenditoriale pari a 5.000 euro nonché la maxisanzione per quattro lavoratori in nero pari ad euro 15.600.

