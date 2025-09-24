Torna Lineapelle, il Cuoio va a Milano: le interviste del primo giorno

Fine settembre significa Lineapelle. E se torna il consueto appuntamento con Lineapelle, allora tornano le interviste a cura della Easy News Press Agency direttamente da Fiera Milano Rho. Si è aperto anche quest'anno il salone dedicato al mondo della pelle e della conceria, con la visita di molte istituzioni e buyer agli stand della Zona del Cuoio.
Qua potete trovare le interviste video con alcuni dei protagonisti dell'edizione di settembre 2025. Nei prossimi giorni nuovi appuntamenti con i protagonisti del settore conciario italiano e internazionale.
