Manutenzioni e asfaltature a Querce: gli interventi in corso

In vista della stagione autunnale, nella frazione di Querce il Comune di Fucecchio sta procedendo con interventi di manutenzione straordinaria ed asfaltatura, questi ultimi realizzati in collaborazione con Acque.

La scorsa settimana si sono conclusi i lavori necessari per collegare le griglie di via Pesciatina alla fognatura presente in piazza Ivo Magozzi. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria reso necessario per limitare gli allagamenti e i disagi che venivano a crearsi in via Pesciatina durante i temporali.

Nei primi giorni di ottobre partiranno invece i lavori di asfaltatura nei tratti di via del Felciaione e piazza Ivo Magozzi interessati negli scorsi mesi dai lavori condotti da Acque al fine di interconnettere l’acquedotto di Querce con quello del Comune di Altopascio, attraverso la realizzazione di 1500 metri di nuove tubazioni. Un intervento volto a tutelare la frazione e l’intero sistema acquedottistico locale, consentendo l’accesso a una maggiore disponibilità di risorsa idrica anche in possibili situazioni di emergenza, siccità e guasti.

Fonte: Comune di Fucecchio