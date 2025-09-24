Muore a 71 anni Daniele Faleburle, volto storico della Municipale dell'Empolese Valdelsa

Lutto nell'Empolese Valdelsa per la morte di Daniele Faleburle, membro storico della Polizia Municipale di Empoli e poi dell’Unione dei Comuni, con alle spalle oltre 42 anni di servizio. Era andato in pensione nel 2018, l'uomo aveva 71 anni. Ha ricoperto diversi ruoli nella Polizia Municipale.

Negli ultimi anni prima del pensionamento è stato il responsabile dell’ufficio incidenti nella nuova riorganizzazione legata all’Unione, ma nel suo passato ha ricoperto vari incarichi in tutti i settori occupandosi delle ordinanze per la viabilità, del Gruppo Operativo Sicurezza coordinando la gestione del personale della PM attorno allo stadio ‘Castellani’ in occasione della partite dell’Empoli in Serie A e per gli altri grandi eventi che ha ospitato la città. Ha coordinato anche nel Nucleo Polizia Stradale. Ha vissuto tutti i vari passaggi amministrativi che hanno caratterizzato la Polizia Municipale in questi anni, impegnandosi anche a livello sindacale per i colleghi. Fiorentino di nascita ma con il cuore a Empoli e un grande attaccamento a questa città.

"Daniele era andato in pensione nel 2018, tutti lo ricordano come un uomo al servizio del corpo e della comunità con spirito costruttivo e passione. Grazie Daniele per il tuo servizio. Un abbraccio grande alla famiglia e al nostro comando di Polizia Municipale. Che la terra ti sia lieve", cos' il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi.

