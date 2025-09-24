Nasce il 'Comitato dei Dannati della Fi-Pi-Li'. Dopo il noto gruppo sui social, alcune persone hanno deciso di far partire un comunicato. Si tratta di Enrica Panichi, Mirko Mugnai, Francesca Perini, Marco Altini, Laura Anastasio, Marco Bignardi, Cristina Divito, Davide Laschi sono a comunicare la nascita del "Comitato dei DANNATI della Fi Pi Li".

Il progetto vedrà la luce a un anno dalla scomparsa di Sandro Banchellini avvenuta il 25 settembre 2024 in un incidente, Banchellini per il gruppo è "un mentore e un amico".

"Abbiamo continuato a lavorare instancabilmente per la missione che Sandro aveva intrapreso, abbiamo voluto fermamente che l'attività dei gruppi Whatsapp si rafforzasse insieme a quella del gruppo Facebook gestito da Jonathan Mensi e Massimiliano Lana, con il supporto anche della nostra amministratrice Enrica Panichi. La pagina Facebook sarà infatti un importante snodo per tutte le iniziative che andremo a proporre" scrivono dal Comitato.

E ancora: "Adesso è il momento di fare un passo avanti, restando sempre dalla parte degli utenti. Grazie alla nascita del "Comitato dei DANNATI della Fi Pi Li" potremo attivare un programma ricco di iniziative e collaborazioni pensate per chi quotidianamente utilizza la Fi Pi Lì, saremo ben felici di esporlo e inizieremo nei prossimi mesi una campagna di tesseramento per tutti coloro che vorranno seguirci su questa strada. I gruppi Whatsapp resteranno invariati".