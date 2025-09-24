'Non un nome di meno', Greve in Chianti per Gaza

Non un nome di meno!”. Greve in Chianti scende in piazza per lanciare un grido corale di protesta contro il massacro che si sta consumando a Gaza e si mobilita attivamente per organizzare, sulla scia di quanto fatto dal cardinale Zuppi a Monte Sole lo scorso 14 agosto 2025, una catena di voci che inneggia alla pace e alla fratellanza. La forza della memoria è lo strumento messo in campo per rievocare le identità spezzate dallo sterminio.

Pronunciando i nomi, uno ad uno, delle bambine e dei bambini, vittime del genocidio in corso a Gaza, si darà vita ad un momento collettivo per onorare la memoria dei più piccoli e delle più piccole e porre al centro l’impellente bisogno di umanità che in questo momento si rende più che mai necessario esprimere attraverso concrete azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento che richiamino i valori della convivenza pacifica tra i popoli.

La comunità di Greve in Chianti sarà protagonista della staffetta di lettura collettiva, evento promosso dall’amministrazione comunale, Greve per la Pace - Coordinamento associazioni e realtà locali per la pace, in collaborazione con Donne Insieme per la pace Firenze. L’iniziativa, aperta alla partecipazione del pubblico, in veste di spettatore e lettore, è in programma sabato 27 settembre alle ore 17:00 in piazza Matteotti.

La lettura, coordinata e curata dall’attore regista Massimo Salvianti, vedrà la presenza di cittadini, associazioni, circoli, organizzazioni sindacali e tante altre realtà. Per esprimere il proprio atto di denuncia contro ogni forma di discriminazione, violenza e odio, l’amministrazione comunale invita chi lo desidera ad aderire alla manifestazione portando opere, installazioni e contributi artistici. Sono tante le realtà che stanno manifestando la propria partecipazione in questi giorni ed è possibile ancora unirsi ai tanti promotori contattando l’indirizzo e-mail adesioni@comune.greve-in-chianti.fi.it.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

