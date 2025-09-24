Nuovo furto in lavanderia a Montelupo: danni all'attività

Nuovo furto in una lavanderia di Montelupo Fiorentino in via Caverni, già presa di mira dai malviventi in passato. Secondo quanto riportato oggi da La Nazione è la quinta volta che l'attività "Naturewash", presente anche a Empoli, viene colpita: stavolta avrebbero agito in due, all'alba di ieri 23 settembre, a Montelupo dove le telecamere dell'esercizio hanno ripreso l'irruzione dei ladri. Le due persone con un piede di porco hanno prima forzato la finestra del laboratorio stireria, poi uno si è calato dentro, andando verso la cassa. Trovando pochi spiccioli, sarebbero stati portati via anche un cellulare e un computer al quale sono anche collegate le macchine di lavoro.

Dopo pochi minuti all'interno, toccata una porta dotata di allarme è partita la sirena e i due sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti il Corpo dei Vigili Giurati e i carabinieri. Come riferito dal titolare al quotidiano, tanti sono i danni da riparare a partire dalla porta e dalla finestra, fino a un nuovo registratore di cassa e pos da acquistare. Danni che si ripetono dopo un altro furto, un anno fa, nel quale ignoti avevano tentato di portare via il cambiamonete. Nella stessa notte, poche ore prima al Terrafino, registrato anche un tentato furto nella sede Sda, dove i malviventi sono stati messi in fuga dall'allarme.

