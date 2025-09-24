L'incasso di un giorno del Panificio Panchetti va ai medici nella striscia di Gaza

L'incasso di una singola giornata è andato a Medici Senza Frontiere. "Non possiamo restare in silenzio" campeggia sulla pagina Facebook del Panificio Panchetti, nato a Castelfiorentino e con negozi anche a Empoli. I titolari Andrea e Serena Panchetti hanno deciso di fare la loro parte e aiutare la Palestina, in particolar modo Gaza, martoriata dagli attacchi di Israele.

Il 22 settembre gran parte d'Italia ha scioperato o manifestato per porre l'attenzione sulla situazione a Gaza e in Palestina. Il Panificio Panchetti è rimasto aperto ma ha scelto di fare un gesto di solidarietà: il ricavato dalla vendita di pane, focacce e quant'altro è stato destinato a Medici Senza Frontiere.

I fondi, si legge sulla pagina Facebook del panificio, serviranno a "fornire kit di intervento e pasti ai bambini e alla popolazione civile colpita dalla guerra a Gaza". Panificio Panchetti "vuole mostrare solidarietà e supporto a tutti coloro che stanno subendo queste violenze ingiustificate. Un gesto piccolo, ma che per noi significa vicinanza e solidarietà verso chi soffre ingiustamente. Con la speranza che le istituzioni e i governi possano fermare questa tragedia".

Nelle settimane scorse sempre il panificio castellano e empolese ha dato una mano a altre realtà del territorio, ultima in ordine di tempo la Fondazione Meyer. L'iniziativa per la Palestina ha raccolto molti consensi anche sul profilo del panificio, dove sono fioccati commenti entusiasti e di supporto all'iniziativa.

