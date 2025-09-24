Parte il Corso di Scrittura a Certaldo di Federighi Editore e CDM Edizioni

Quanti vorrebbero imparare i segreti dell’ispirazione letteraria e le tecniche della scrittura? A Certaldo si può: il prossimo 8 ottobre parte infatti il “Corso di Scrittura 2025”, aperto a tutti e della durata di quattro mesi.

Il corso, organizzato da Federighi Editore e CDM Edizioni, due importanti realtà che hanno sede proprio nella città del Boccaccio, permetterà ai partecipanti di pubblicare una loro opera raccolta in un libro che avrà distribuzione nazionale.

Il ciclo di lezioni offrirà la possibilità di calarsi completamente nel mondo della scrittura e dell’editoria. A tenere il corso saranno due professioniste del settore: Claudia Centi curerà la parte dedicata all’ispirazione, a come trovarla e mantenerla viva. Elisabetta Lubrani invece offrirà ai partecipanti nozioni di tecnica e stile anche attraverso la lettura e l’analisi di alcuni racconti.

Il Corso di Scrittura è ormai una realtà consolidata: lo scorso anno i partecipanti hanno pubblicato un libro di racconti intitolato “TEMPO” (ISBN 979-1298518650) prodotto interamente da CDM, quindi senza nessun costo per gli autori, con la realizzazione grafica di Federighi Editori. L’opera, presentata la scorsa estate, è disponibile in tutte le librerie fisiche nazionali (attraverso la distribuzione di Messaggerie Spa) e disponibile su tutte le principali piattaforme di vendita on line (Amazon, LaFeltrinelli, MondadoriStore, ect.)

Le lezioni si terranno presso la sede di Federighi Editori (via Torino 18, Certaldo). Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni si chiuderanno il 1 ottobre.

Per informazioni è possibile contattare 338 1783455 (Claudia) info@federighieditore.spa oppure 393 8029916 (Elisabetta) info@cdmedizioni.com

Fonte: Ufficio Stampa