Investì il ladro col Suv, si è aperto il processo: Cinzia Dal Pino rischia l'ergastolo

Si è aperto a Lucca il processo in corte d'assise contro Cinzia Dal Pino. Imprenditrice balneare, 65enne, investì e uccise in auto il suo rapinatore dopo un inseguimento l'8 settembre 2024 in Darsena a Viareggio. Nourdine Mezgoui, 52 anni, venne colpito quattro volte dal Suv della donna e morì poco dopo; Dal Pino non lo soccorse e tornò al ristorante dove aveva passato la serata e dove, poco prima, lo stesso 52enne le aveva rubato la borsa. La viareggina rischia una pena fino all'ergastolo.

In una breve udienza odierna la corte ha autorizzato le parti civili a citare Generali come responsabile civile per avere un risarcimento dei danni per un fatto di sinistro stradale mortale. La vettura di Cinzia Dal Pino era stata assicurata con la stessa compagnia. Il processo riprenderà il 7 novembre con l'escussione dei testi del pubblico ministero.

La vicenda ebbe una forte eco anche a livello nazionale, il video dell'investimento fece molto scalpore. All'udienza di oggi erano presenti solo gli avvocati delle parti, Enrico Marzaduri per Cinzia Dal Pino, Enrico Carboni e Gianmarco Romanini per i familiari della vittima. Dal Pino, attualmente ai domiciliari, è accusata di omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà, futili motivi, ricorso a mezzo insidioso (il Suv dell'imprenditrice) e minorata difesa perché la vittima fu investita di notte alle spalle mentre camminava in strada.

