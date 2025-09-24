"Puliamo la frazione", una giornata per l'ambiente a Baccaiano

Attualità Montespertoli
Il Comune di Montespertoli promuove una nuova giornata di volontariato civico all’insegna del rispetto dell’ambiente e della cura del territorio.

Sabato 27 settembre 2025, con ritrovo alle ore 9:30 presso il Circolo ARCI “La Pinetina” di Baccaiano, si terrà l’iniziativa “Puliamo la frazione”, un appuntamento aperto a tutti i cittadini che desiderano contribuire attivamente a mantenere più puliti e vivibili i nostri spazi comuni.

Lo scopo della giornata è sensibilizzare la comunità alla buona educazione ambientale, rafforzando il senso civico e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Fonte: Comune di Montespertoli

