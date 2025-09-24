Regionali, Cordone (Lega) lancia il suo slogan da Fucecchio: "Non c’è Libertà senza Sicurezza"

Politica e Opinioni Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Prosegue la campagna elettorale della Lega nell’Empolese Valdelsa. Questa mattina a Fucecchio, in piazza XX Settembre, si è svolta una manifestazione del partito con l’intervento di Marco Cordone, vicesegretario provinciale vicario della Lega fiorentina e candidato nel collegio Firenze 3 per le prossime elezioni regionali.

Nel comizio, incentrato sul tema “Non c’è Libertà senza Sicurezza”, Cordone ha ribadito una delle priorità della sua campagna: il contrasto allo spaccio di droga. "Il fenomeno è una vera e propria piaga sociale e va estirpato senza scrupoli. Basta guardare alla situazione in cui si è trovato tutto il sistema collinare delle Cerbaie, che interessa non solo Fucecchio ma anche i comuni delle province di Lucca, Pistoia e Pisa".

Il candidato leghista ha annunciato che domani, giovedì 25 settembre, sarà ad Empoli al mercato settimanale, dalle ore 10, per incontrare i cittadini e distribuire materiale informativo. In quell’occasione Cordone tornerà a puntare i riflettori su alcune aree della città, come il Parco Mariambini, piazza della Stazione, l’area di Porta Pisana e il Parco della Rimembranza, indicate come luoghi segnati dalla presenza dello spaccio. "Queste zone- ha detto - devono essere liberate una volta per tutte, perché la sicurezza delle persone perbene viene prima di tutto".

«Il mio slogan Non c’è Libertà senza Sicurezza – ha concluso Cordone – non è stato scelto a caso: risponde ai problemi reali che la gente vive tutti i giorni».

Notizie correlate

Fucecchio
Politica e Opinioni
23 Settembre 2025

Regionali, a Fucecchio Barnini e Cucini parlano di sanità e sociale

Giornate intense per i candidati del collegio Firenze 3 Brenda Barnini e Giacomo Cucini. Domani, mercoledì 24 settembre, entrambi i candidati alle 9.30 saranno al mercato settimanale di Limite sull’Arno.  Alle 11.30 saranno al [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
23 Settembre 2025

Gazebo della Lega a Fucecchio sul tema 'Non c'è Libertà senza Sicurezza'

Nella giornata di domani 24 settembre, la Sezione della Lega di Fucecchio, allestirà un gazebo informativo per parlare con i cittadini dei problemi del territorio, dalle ore 8,45 alle ore [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
20 Settembre 2025

Raduno della Lega a Pontida: Marco Cordone tra i rappresentanti toscani

Come tutti gli anni, Marco Cordone (Candidato leghista alle Elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre 2025 nel Collegio Firenze 3 'Empolese Valdelsa' e storico esponente del Movimento [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina