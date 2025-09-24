Regionali, Cordone (Lega) lancia il suo slogan da Fucecchio: "Non c’è Libertà senza Sicurezza"

Prosegue la campagna elettorale della Lega nell’Empolese Valdelsa. Questa mattina a Fucecchio, in piazza XX Settembre, si è svolta una manifestazione del partito con l’intervento di Marco Cordone, vicesegretario provinciale vicario della Lega fiorentina e candidato nel collegio Firenze 3 per le prossime elezioni regionali.

Nel comizio, incentrato sul tema “Non c’è Libertà senza Sicurezza”, Cordone ha ribadito una delle priorità della sua campagna: il contrasto allo spaccio di droga. "Il fenomeno è una vera e propria piaga sociale e va estirpato senza scrupoli. Basta guardare alla situazione in cui si è trovato tutto il sistema collinare delle Cerbaie, che interessa non solo Fucecchio ma anche i comuni delle province di Lucca, Pistoia e Pisa".

Il candidato leghista ha annunciato che domani, giovedì 25 settembre, sarà ad Empoli al mercato settimanale, dalle ore 10, per incontrare i cittadini e distribuire materiale informativo. In quell’occasione Cordone tornerà a puntare i riflettori su alcune aree della città, come il Parco Mariambini, piazza della Stazione, l’area di Porta Pisana e il Parco della Rimembranza, indicate come luoghi segnati dalla presenza dello spaccio. "Queste zone- ha detto - devono essere liberate una volta per tutte, perché la sicurezza delle persone perbene viene prima di tutto".

«Il mio slogan Non c’è Libertà senza Sicurezza – ha concluso Cordone – non è stato scelto a caso: risponde ai problemi reali che la gente vive tutti i giorni».

