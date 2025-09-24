Malviventi rubano ruote da un'auto, il colpo a Empoli

Un nuovo colpo dei malviventi a Empoli, stavolta nel quartiere di Serravalle. Non si tratta di un furto in appartamento ma di qualcosa di più insolito: qualcuno ha portato via due ruote da un'auto.

"I malviventi hanno posizionato il crick e preso la ruota anteriore e quella posteriore, entrambe sul lato destro" racconta una residente in zona. Inoltre i ladri avrebbero portato via anche il libretto di circolazione della vettura, un'utilitaria.

I fatti sarebbero avvenuti tra il 22 e il 23 settembre, in piena notte, nei nuovi parcheggi di via Liguria vicino all'incrocio con Via Serravalle a San Martino, quindi nei pressi della nuova bretella. È stata fatta denuncia ai carabinieri, che indagano sull'accaduto.

