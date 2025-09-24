Soccorsi alla stazione di San Romano, grave una donna

Soccorsi nella serata di ieri, martedì 23 settembre, alla stazione di San Romano per una persona che sarebbe stata investita da un treno. È successo intorno alle 21 quando, secondo quanto emerso, una donna è stata soccorsa dopo aver riportato ferite gravi alla testa e agli arti, ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Empoli.

Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118, con un'automedica e un'ambulanza, i carabinieri e la polizia ferroviaria per gli accertamenti. Più tardi, nella notte, la donna è stata trasferita d'urgenza dal San Giuseppe all'ospedale Careggi di Firenze.

