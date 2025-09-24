Apre il bando per il sostegno alle imprese colpite dall'alluvione di marzo 2025

Aprirà domani, giovedì 25 settembre, il bando a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dello scorso marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato. Per quelle che hanno partecipato alla fase di ricognizione dei danni, che si è chiusa il 27 agosto, ci sono a disposizione 2,4 milioni di euro: 1 milione e 970 mila euro dalla Regione a cui si sommano 400 mila euro dalla Camera di Commercio di Firenze, in base all’accordo di collaborazione firmato lo scorso maggio.

L’avviso prevede che i ristori, per importi di massimo 10.000 euro, saranno concessi sulla base della differenza tra il fatturato del trimestre 2025 interessato dagli eventi ed il valore mediano del fatturato delle stesso periodo dei tre anni precedenti, a fronte di una perdita minima del 30%. Il procedimento è a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Il soggetto gestore è Sviluppo Toscana.

Il provvedimento si differenzia dagli altri interventi regionali attivati per gli eventi di novembre 2023, destinati al sostegno di nuovi investimenti o all'abbattimento di interessi a fronte di finanziamenti bancari a sostegno della liquidità.

Il bando a sostegno della liquidità è sempre aperto (con contributi fino a 7.000 euro; https://www.sviluppo.toscana.it/alluvioniinteressi) mentre quello per investimenti ha visto due edizioni: la prima edizione, del 2024, con contributi di 5 mila euro a copertura anche del 100% degli investimenti; la seconda, approvata nel 2025, con contributi fino a 20 mila euro a copertura dell'80% del totale degli investimenti, si è chiusa il 15 settembre con la presentazione di 119 domande. La graduatoria è in corso di approvazione.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa