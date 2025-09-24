Studentessa grave dopo esser caduta dal terrazzo di un hotel a Firenze

È caduta dal terrazzo di un hotel di Firenze, le condizioni sono gravi. Si tratta di una giovane, una studentessa che è in città in gita scolastica. Il fatto è avvenuto in piazza Indipendenza verso le 14 di oggi, mercoledì 24 settembre.

La giovane è stata portata in codice rosso all'ospedale di Careggi, dove è ricoverata in condizioni gravi. Non è escluso che si tratti di un gesto volontario. Secondo una prima ricostruzione sarebbe caduta dal terzo piano; sul posto i sanitari e la polizia.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).

