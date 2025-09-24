Svastica sul muro del circolo Arci Alberone, Mazzeo: "Atto vile e simbolo di violenza e intolleranza"

"Al Circolo ARCI Alberone di Pisa tutta la mia solidarietà. La scritta comparsa sul muro e la svastica, proprio sotto lo striscione di sostegno alla Global Sumud Flotilla, sono un atto vile e simbolo di violenza e intolleranza" così in una nota Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. "Questo gesto colpisce un luogo che da anni è presidio di democrazia, una casa aperta a chi cerca comunità e promuove la cultura dal basso. Chi imbratta e intimidisce pensa di zittire. Si sbaglia: questi gesti rafforzano la nostra scelta di stare dalla parte giusta, quella di chi costruisce relazioni, accoglienza e diritti. Non va dimenticato che la Regione Toscana ha riconosciuto, seppur simbolicamente, lo Stato di Palestina. Sono al fianco di volontarie e volontari dell’Alberone. Pisa non si lascia sporcare dall’odio".

Sull'episodio interviene anche la senatrice del Pd Ylenia Zambito: "Un presidio sociale, in un quartiere decentrato, rinato grazie all'impegno di un gruppo di ragazzi che le rendono vitale e impegnato. Il circolo Arci Alberone è uno storico luogo di San Giusto che rappresenta un grande passato fatto di un importante lavoro civico e politico, un impegno che dura ancora oggi con la presa di posizione contro il massacro a Gaza da parte dell'esercito israeliano sotto gli ordini dal governo Netanyahu. E a chi può dare fastidio un posto così? Ai nostalgici della svastica. Piena solidarietà al Circolo, al suo direttivo ed ai volontari. Andate avanti sulla strada giusta".

